El sector del juego irá a Bruselas si una prohibición de la publicidad no afecta a Loterías ni a la ONCE

Anuncio de Codere en el que aparecen jugadores del Real Madrid

El sector del juego acudirá a las autoridades europeas de competencia si una futura regulación de la publicidad de las apuestas online, en un vacío legal desde 2011, establece su prohibición y no la de los anuncios de los productos de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) o de la ONCE.

Así lo ha anunciado este jueves el presidente de la patronal del sector Cejuego, Alejandro Landaluce, que ve "urgente" una regulación sobre la materia, dependiente de la administración central, y que incluya "restricciones y no prohibiciones" a la publicidad del juego y las apuestas online. "Lo que se tiene que regular es la materia, el juego, no hacer distinciones entre privado y público", ha afirmado. De ser así, Landaluce cree que el Estado estaría favoreciendo un monopolio en el sector a favor de Selae y ONCE, lo que les llevaría a reclamar en Bruselas. "¿Por qué hacer excepciones? El Estado ha reconocido en sus campañas de publicidad que La Quiniela es una apuesta deportiva, y los premios de Loterías y la ONCE son mucho mayores", ha defendido. En su propuesta de pacto de gobierno, el PSOE incluía entre sus medidas la equiparación de la publicidad del juego online a la del tabaco, la cual está prohibida.

El representante de Cejuego ha reconocido un "exceso de publicidad en los grandes medios" de las distintas casas de apuestas online, al tiempo que ha insistido en que el sector viene reclamando una regulación concreta desde que la última Ley del Juego, de 2011, dejase sin legislar en este ámbito. La patronal ha presentado una serie de medidas para restringir este tipo de anuncios, con tres puntos principales: acotarla a franjas de emisión para adultos en televisión y radio; que los mensajes de esos anuncios no incluyan promociones de bonos a jugadores o cuotas; y reducir el número de anuncios, sobre todo en espectáculos deportivos.

En ellos, según la propuesta de Cejuego, la publicidad sí debería permitirse antes y después de los mismos, limitando el número de spots que se emitan sobre la materia."Quizá hay en la actualidad un bombardeo excesivo. Bajo esta propuesta estableceríamos cuándo hacerla. En Reino Unido se ha establecido que, durante un partido de fútbol, no haya ningún anuncio de apuestas", ha explicado Carlos Duelo, director corporativo de relaciones institucionales de Cirsa, propietaria de Sportium. También se incluiría una prohibición a la aparición de personajes famosos, "como futbolistas de élite" o personajes "que sean referentes para los jóvenes".