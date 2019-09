Nuevos auriculares QCY T2 de Xiaomi: diseño atractivo con un gran precio

La cantidad de auriculares inalámbricos independientes que se lanzan al mercado para competir con los AirPods de Apple es realmente elevada, y ahora se he conocido que hay una nueva opción que llega de la mano de Xiaomi. Nos referimos a los QCY T2, un modelo que ofrecen todo lo que actualmente demandan los usuarios y, además, algunos detalles que son atractivos.

Estéticamente este accesorio recuerda más a los modelos que ofrecen compañías como por ejemplo Creativa que la propia Apple, con módulos que son algo grandes pero que encajan perfectamente en la oreja de los usuarios (esto, acompañado a que utilizan gomas de ajustes, hacen que no se caigan con facilidad). Con ausencia total de cables, ya que utilizan tecnología Bluetooth versión 5.0, es importante destacar dos opciones que se deben tener muy presentes en este apartado: el primero es que los QCY T2 incluyen protección frente a salpicaduras (IPX4), lo que hace que la lluvia o el sudor no les afecte; y, además, cuenta con botones físicos en cada elemento para controlar las reproducciones -y, como no, las llamadas, ya que no falta un micrófono para que la función manos libres esté presente-.

Un buen detalle que ofrecen los nuevos auriculares que ha anunciado Xiaomi es que son compatibles con tecnología True Wireless. Esto asegura que la calidad de las reproducciones es buena pese a no dar uso a cable alguno, ya que se evitan pérdidas de definición en los datos enviados y, también, lo cortes que algunos accesorios de este tipo producen al funcionar. A esto hay que sumarle -en lo que tiene que ver con sonido-, que los QCY T2 ofrecen soporte con AAC, lo que optimiza la precisión y, además, que cada uno de los dos elementos de salida independiente son de seis milímetros.

Una autonomía de campanillas en estos auriculares de Xiaomi

Cada uno de los dos elementos que componen los QCY T2 incluyen una batería independiente de 38 mAh, por lo que es posible darle uso por cuatro horas seguidas sin tener que realizar carga alguna. Pero, como ocurre en los dispositivos de este tipo, la funda que se incluye tiene una carga adicional de 580 mAh, por lo que es posible cargar los auriculares hasta cinco veces. Por cierto, el cable que se da uso para rellenar la caja de transporte es USB tipo C, por lo que la compatibilidad es muy alta.

Con un peso de 10 gramos cada uno de los elementos, lo que les hace ser muy ligeros, los nuevos QCY T2 de Xiaomi desde hoy están a la venta y, además, con precio que creemos que es bastante atractivo ya que ofrece buenas características. Así, lo que se tiene que pagar para hacerse con ello es lo siguiente. 189 yuanes, lo que al cambio se queda en sólo 25 euros. Un accesorio intereses para competir con los AirPods de Apple.