¿Instalar Spotify en un robot aspiradora de Xiaomi? Un vídeo muestra que es posible

Los que tiene una cuenta de Spotify quieren tenerla siempre disponible., ya sea al conducir o al ir a bañarse a la playa. Pero hay quien lleva esto al extremo, como demuestra un vídeo en el que se pude ver que un usuario ha instalado la aplicación de música en streaming en un robot aspiradora de Xiaomi. Increíble, sí, pero es funcional.

El caso, es que con el apaño que ha hecho esta persona, disfrutar de las excelentes recomendaciones de Spotify es posible conseguirlo mientras que el dispositivo de la compañía asiática está funcionado para limpiar todos los rincones de la casa. Por lo tanto, disfrutar de los contenidos que se tienen disponibles en el servicio del que hablamos, como por ejemplo las listas de reproducción, es algo viable y que se puede llevar a diferentes dispositivos si se tienen ciertos conocimientos y la paciencia de implementar lo necesario.

Seguro que te preguntas cómo ha conseguido hacer esto el usuario que ha publicado el vídeo, ya que se antoja complicado ejecutar la versión para ordenador o dispositivos móviles, de Spotify en el robot aspiradora. Y la razón es bastante sencilla: no ha utilizado ninguna de estas. Para ejecutar su plan, Eddie Zhang (que así se llama esta persona) lo que ha hecho es instalar Raspotify, una versión para Raspberry Pi y que es posible ejecutar en el dispositivo que limpia los suelos de Xiaomi. Una opción muy inteligente. Y, lo cierto, es que tiene todos los mimbres para que funciona como se ve en el vídeo que dejamos a continuación:

El código abierto llama a la puerta de los robot aspiradora de Xiaomi

Esto lo decimos debido a que la aplicación que ha utilizado para acceder a Spotify en el producto de la compañía asiática es de este tipo y, debido a las opciones que ofrece al estar modificado en plataformas basadas en Linux, ofrece todo lo necesario para que la ejecución sea completa y, por lo tanto, todo funciona con una estabilidad más que correcta. Evidentemente, esto puede ser un primer paso para que terceros lancen modificaciones para los robot aspiradora de Xiaomi y que, de esta forma, se ofrecen más funciones de una forma parecida a como ocurre con las smartband de la compañía.

La calidad de sonido es cuando menos cuestionable, siendo benévolos, pero el funcionamiento no es malo. La verdad es que esto es posible considerarlo como una utilidad adicional en momentos puntuales o, simplemente, para gastar una buena broma a alguien que no se lo espera. Un detalle importante es que los pasos a dar son algo complejos (se pude revisar en este enlace) y, por lo tanto, hay que estar muy seguro de lo que se desea hacer ya que ciertos conocimientos tienen que estar presentes para llegar a buen puerto. Pero, por intentarlo, no pasa nada.