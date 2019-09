Organiza los apartados que ves en la pantalla de las pulseras Xiaomi Mi Band

Son varios los aparatos que se pueden revisar en las pantallas de las pulseras inteligentes de la gama Xiaomi Mi Band, y la mayoría de ello son bastante útiles. Un ejemplo es el poder ver la información del clima que hace en el lugar en el que estás y, como no, los pasos que has dado en el transcurso del día. Si deseas modificar el orden de esto –e, incluso, quitar o añadir alguno- es posible en estos accesorios wearables.

Lo cierto es que esto es bastante útil, ya que al realizar las modificaciones y poner en primer lugar al ejecutar un gesto en la pantalla de las Xiaomi Mi Band, el acceso a la información que es más útil para ti es más rápido y sencillo. Por lo tanto, aumentar la eficiencia en el uso de las smartband de la compañía asiática que tiene pantalla, es completamente posible. Y, todo ello, sin tener que instalar una aplicación de terceros, ya que con dar uso al desarrollo Mi Fit (el oficial de la firma) se pude conseguir esto de forma segura.

Por cierto, si no te convence lo que has hecho, no habrá problemas para volver a la configuración inicial que hay en las pulseras de las que hablamos. Pero, la verdad, es que recomendamos que se realicen las modificaciones necesarias para que los datos de interés que tengas, como pude ser el propio de medir el ritmo cardíaco, sea de lo primero que ves al realizar el gesto vertical que reconoce la pantalla de estos dispositivos que ofrecen una buena relación calidad/precio.

Pasos para modificar lo que se ve en la pantalla de las Xiaomi Mi Band

Lo primero es acceder a la aplicación Mi Fit y dejar que la sincronización con la pulsera que tengas se complete de forma habitual. Hecho esto, ahora tienes que acceder al apartado Perfil que hay en la zona inferior derecha del desarrollo. Accedes a una pantalla en la que verás el modelo de la Xiaomi Mi Band que tienes y es ahí donde tienes que pulsar.

Ves entonces un listado en el que están todas las posibilidades de configuración que ofrecen las smartband de la firma asiática. Busca el apartaos que se denomina Ajustes de pantalla, que es donde está lo que necesitas modificar. El listado muestra todo lo que puedes ir viendo al ejecutar gestos y para modificarlos simplemente pulsa y mantén en el icono con tres líneas horizontales de la parte izquierda y, luego, arrastra el apartado a la posición deseada. Haz esto en cada opción si es necesario. Por cierto, incluso es posible eliminar un elemento al enviarlo a la papelera que aparece en la pantalla (en la zona inferior). Así de sencillo puede organizar lo que se ve en la pantalla de las Xiaomi Mi Band.