El dictamen del abogado del TJUE promete alimentar nuevos litigios contra la banca por el IRPH

El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), una suerte de fiscal europeo, abrió ayer la veda a un nuevo aluvión de litigios contra la banca al defender que el uso del índice IRPH para fijar el interés de una hipoteca puede ser anulado por los jueces cuando se comercializara sin la debida transparencia, elevando las exigencias que el Tribunal Supremo había fijado en este campo. Aunque su dictamen no es vinculante para el fallo final, que aún tardará meses, su decisión provocó inicialmente un descalabro bursátil en la banca española, que se juega un impacto de hasta 44.000 millones de euros según Goldman Sachs. Las caídas, sin embargo, fueron moderándose al trascender que el letrado avala estos exámenes de opacidad pero considera que, al menos en el caso analizado de Bankia, la banca saldría airosa.

El letrado entiende que el IRPH, un índice de referencia de las hipotecas alternativo al tradicional euríbor, proviene de una “fórmula matemática de cálculo” que “resulta compleja y poco transparente para un consumidor medio”, y cuyo uso está sujeto al control de transparencia que impone la directiva europea. Para darlo por válido, opina, la entidad tendría que haber informado al cliente del tipo de índice aplicado, su método de cálculo y su evolución pasada para permitirle ser consciente de las consecuencias económicas del contrato. No obstante, el abogado Maciej Szpunar deja en manos de los jueces españoles ejercer este control caso a caso.

El asunto sobre el que se pronunció fue elevado por el Juzgado de Primera Instancia Número 38 de Barcelona, en referencia a una causa contra Bankia por una hipoteca de 132.222,66 euros que Caja Madrid concedió en 2001 a IRPH más 0,25 puntos, que acabaría costando entre 18.000 y 21.000 euros más al cliente que otra similar ligada al euríbor.

En teoría, el debate sobre el uso del índice IRPH quedó zanjado en diciembre de 2017, cuando el Supremo avaló su uso como índice oficial autorizado por el Banco de España y limitó su control de transparencia a que la cláusula recogiera el precio y estuviera redactada comprensiblemente. Su criterio acabó siendo cuestionado ante la Corte de Luxemburgo. De ahí que el dictamen de ayer fuese celebrado por asociaciones de consumidores como Asufin, que estima que hay cerca de un millón de hipotecados en IRPH que podrían aspirar a recuperar unos 25.000 euros, de media, en una previsible nueva oleada de pleitos hipotecarios contra la banca.

A su vez, las patronales bancarias AEB y CECA también encontraron motivos para el optimismo en las conclusiones de Szpunar. El abogado general reconoce que el contrato de Bankia no incluía el método de cálculo del IRPH, basado en el tipo de interés medio de las nuevas hipotecas concedidas por la banca. Sin embargo, matiza que la información es “públicamente accesible” al tratarse de un “índice oficial publicado en el BOE”. Además, recuerda que la obligación que tiene la banca es la de informar, no la de asesorar, lo que la exime de ofrecer al cliente comparativas con otros índices como el euríbor. A partir de ahí, el letrado subraya que la Circular 8/1990 ya obligaba a las entidades a informar al consumidor de la evolución del índice del crédito de al menos los dos últimos años y no considera “razonable” que se les obligue a ofrecer posibles evoluciones futuras. “El conjunto de consideraciones anteriores me lleva a concluir que la entidad bancaria cumplió la exigencia de transparencia impuesta por la Directiva”, concluye el abogado. Es decir, que aunque su criterio contradice al del Supremo y establece que la cláusula de IRPH debe quedar sujeta al examen de transparencia, en su opinión, Bankia, pasaría el examen en este caso.

Bufetes satisfechos

A falta de ver hasta qué punto el tribunal comparte el criterio del abogado general en el fallo que emitirá a finales de año o comienzos de 2020, y cómo se traslada luego su criterio a cada caso en los juzgados españoles, la industria litigiosa que creció al calor de las cláusulas suelo se prepara para volver a plantar batalla a la banca. Bufetes como Arriaga o Rosales celebraron el dictamen.

“El tribunal suele ir más lejos que el abogado general en defensa del consumidor. Si el fallo va en la misma línea, las demandas volverán a crecer, sin duda, porque este control de transparencia es más duro que el del Supremo”, aseveró ayer Fernando Richart, abogado del despacho Lean.

Entidades y consumidores cantan victoria La banca. Las patronales bancarias AEB y CECA subrayaron ayer que el índice IRPH no ha sido declarado abusivo y celebraron que el abogado general, que solo abre la puerta a comprobar la transparencia en su comercialización “caso a caso”, haya dado por buena la forma en que lo hizo Bankia. Las entidades que más se juegan son CaixaBank (con una exposición reconocida de 6.700 millones), Santander (4.300 millones), BBVA (3.100), Bankia (1.600), Sabadell (831), o Kutxabank (727). Los clientes. Las conclusiones del abogado general también sonaron a victoria en las sedes de asociaciones de consumidores como Asufin, Facua o Adicae, que asumen que el dictamen abre la puerta a anular el uso del IRPH por falta de transparencia. Un pulso más amplio. Más allá del lógico enfrentamiento que ha causado el IRPH hipotecario entre bancos y clientes, el debate inmiscuye también a la Comisión Europea, que emitió un demoledor informe contra la comercialización del índice, por opaca, y el Gobierno de España, que defiende su legitimidad y pide que si el fallo es contrario a la banca no tenga al menos efectos retroactivos.