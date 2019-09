¿Qué esperan los analistas de los resultados de Inditex?

REUTERS

A falta de unas horas para que Inditex presente los resultados correspondientes a su segundo trimestre fiscal (de mayo a julio), los analistas ya han puesto sobre la mesa algunas cifras que dan alas al grupo fundado por Amancio Ortega. Tras un primer trimestre que mejoró los datos de 2018, pero se situó por debajo de las expectativas del mercado, ahora los inversores creen que la firma gallega podría registrar un nuevo impulso.

Las casas de análisis están de acuerdo en que las ventas superarán los 6.000 millones de euros -frente a los 5.927 millones facturados entre febrero y abril-, aunque no alcanzarán los 7.000 millones. Este crecimiento de los ingresos será posible gracias al trasvase de ventas que hubo de finales de abril (primer trimestre) a principios del mes de mayo, explican desde Banco Sabadell, aunque subrayan que esa tendencia no se ha sostenido durante el resto del periodo.

"El segundo trimestre debería haber sido fuerte con un buen mayo en el sur de Europa tras la húmeda Pascua, un clima útil para las tendencias de moda hasta junio y julio", argumentan los analistas Credit Suisse, que apuntan también el aumento del salario mínimo del 21% en España

De esta forma, la facturación podría incrementarse, según las estimaciones de Sabadell, en torno a un 8% "con un impacto bajo, pero positivo, del tipo de cambio (0,5%)", mientras que en términos comparables (like for like) esperan un avance del 5%. Menos optimistas son en Credit Suisse o Jefferies. Los analistas de la firma suiza estiman que las ventas aumentarán un 7,6%, un 4,5% más en términos comparables y un 7,1% más a tipos de cambio constantes. El informe del analista James Grzinc, de Jefferies, prevé un crecimiento de las ventas orgánicas del 7,4% y apunta a una ralentización al final del segundo trimestre.

Con respecto al beneficio, Sabadell e IG Markets esperan un crecimiento a doble dígito, de hasta el 12%, en el segundo trimestre, que podría superar los 800 millones de euros, apunta Aitor Méndez, analista de IG. Entre febrero y abril, las ganancias fueron un 10% superiores a las del mismo periodo de 2018, y alcanzaron los 734 millones. Asimismo, el banco suizo pronostica un impacto positivo por la normativa contable NIIF 16 (el importe de los arrendamientos debe computárselo como deuda).

Las opiniones acerca de los margenes de la firma son variadas. Mientras que desde IG consideran que podrían seguir mejorando y "su ebitda podría dar un nuevo paso al frente hasta los 1.800 millones, frente a los 1.218 millones de hace un año", en Sabadell esperan que el margen bruto se mantenga plano, después de haber sorprendido positivamente en el primer trimestre, aunque confían en que "aguantará mejor de lo que considera el mercado".

Con todo lo anterior, Méndez considera que Inditex "podría contar con el suficiente respaldo de los números como para revisar al alza dicha cifra y ofrecer una cifra más ambiciosa". En la última presentación de resultados, la firma textil situó sus objetivos de crecimiento para este ejercicio entre el 4% y el 6%.

A pesar de que las expectativas sobre las cuentas que se comunicarán este miércoles son optimistas, no se reflejan en el potencial de revalorización de los títulos de Inditex: el consenso de Bloomberg le otorga un precio objetivo de 28,11 euros, frente a los 28,79 euros en los que cerró este lunes, aunque un 59% de los analistas se decantan por la opción de comprar. Credit Suisse, sin embargo, modificó su recomendación a infraponderar la semana pasada, aunque mantuvo sin cambios su precio objetivo en 21 euros. Por su parte, desde Sabadell otorgan a las acciones del grupo un potencial del 6,8%, hasta los 30,76 euros. Hay que tener en cuenta, no obstante, que las acciones de Inditex acumulan ya un alza del 30,95% en el año, entre las mayores del selectivo, y su precio se sitúa en niveles de finales de 2017.