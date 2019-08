¿Has grabado un vídeo en vertical sin querer? Así puedes arreglarlo con Google Fotos

En ocasiones no siempre se acierta al utilizar la cámara de los terminales con Android, y un ejemplo es pensar que una grabación quedaría bien en vertical y recibir que no es así (en cereal, siempre es mucho mejor es hacer esto en horizontal). Si piensas que no hay solución, te equivocas ya que es más que posible rotar lo que se ve en la pantalla y, demás, sin un gran esfuerzo.

Para lograr esto, no es posible dar uso a una aplicación propia del sistema operativo de Google, pero sí que una aplicación que la compañía de Mountain View ofrece par Android permite conseguirlo… Y, además, el trabajo es completamente gratuito y en la mayoría de las ocasiones se incluye directamente en los teléfonos o tablets Hablamos de Google Fotos (una aplicación que se puede descargar en la tienda Play Store). El caso es que este desarrollo permite rotar vídeos y fotografías de forma sencilla y rápida, y con bastante buen resultado.

Por cierto, es importante tener claro que con este trabajo se rota la imagen por defecto, pero no se consigue rellenar los laterales de los que se ve, ya que esta información no se tiene o defecto, y no es posible añadirla. Eso sí, al hacer lo que decimos se consigue que la publicación en YouTube o la visualización por parte de los conocidos sea mucho mejor. El caso, es que se pude probar y, si no se estás contenido con el resultado, siempre es posible rehacer todo.

Cómo rotar un vídeo utilizando Google Fotos

Lo primero que se tiene que hacer es acceder a la grabación en el smartphone o el tablet. Si se tiene activada la copia de seguridad en Google Fotos, esta aparecerá en su lugar correspondiente. En caso contrario, tendrás que acceder a los diferentes apartados del desarrollo hasta dar con el archivo que buscas. Hecho esto, simplemente tienes que pulsa en tu elección y, entonces, se abre una nueva pantalla donde puedes ver el vídeo y, entonces, pulsa en el panel para que aparezcan las opciones que ofrece el trabajo que estás dando uso.

Entre las que puedes ver, selecciona la que hay en el centro de la zona inferior, que tiene unas líneas, y entonces entras en nuevo apartado de Google Fotos donde debes elegir la opción Girar, que está en la zona inferior derecha. Verás que se va turnando la orientación según das uso a la hambrienta. Repite la acción hasta que estés conforme con el resultado. Luego, da uso a la opción Guardar en la zona de arriba a la derecha. Y, con esto habrás finalizado. Como ves, no es nada complicado rotar un vídeo en tu terminal Android.