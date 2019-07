Ibex 35, en directo: las Bolsas dudan ante el posible recorte de tipos y los resultados

Fernando Belinchón

Galán (Iberdrola) abre la puerta a vender participaciones minoritarias en proyectos de renovables

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha abierto la puerta a la venta de participaciones minoritarias en proyectos de renovables, tanto en eólica marina como terrestre, con vistas al desarrollo del grupo, ya que forma parte "de la cultura tradicional" de la compañía.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre de la compañía, Galán recordó que es algo que Iberdrola ya ha hecho "en varias ocasiones", dentro del plan de rotación de activos del grupo.

"No es la primera vez que nosotros vendemos una participación minoritaria. En muchos casos tenemos 'joint ventures' con otras empresas y no somos el propietario al 100% en algunas de nuestras operaciones", dijo el directivo, que recordó que en el caso de West of Duddon Sands, el primer proyecto de eólico marina llevado a cabo por la energética, fue una alianza con la danesa Orsted.