Enagás asegura que las propuestas de la CNMC "ponen en riesgo la estabilidad del sistema gasista español"

Enagás prepara su argumentario en contra de las propuestas de retribución de la CNMV para la distribución del gas. Y lo hace con contundencia. La empresa asegura que está trabajando "intensamente en las alegaciones a las circulares publicadas" y, según ha dado a conocer en un documento enviado a la CNMV, utilizará datos económicos y jurídicos para intentar rebajar la propuesta. La empresa que preside Antonio Llarén señala que las propuestas de circulares retributivas de la CNMC "ponen en riesgo la estabilidad y funcionamiento del sistema gasista español", asegura, "en un contexto de transición energética de la Unión Europea hacia una economía descarbonizada".

El riesgo de funcionamiento se produce en varios frentes. En primer lugar, Enagás sostiene que la reforma es un desincentivo a una "gestión eficaz, mejora de la productividad y nuevas inversiones". Señla que "no contiene incentivos que permitan mantener disponibles las infraestructuras de transporte del sistema gasista para cumplir el rol que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) le tiene reservado tanto al gas natural como a los gases renovables en el proceso de transición energética". Pone pone por tanto "en peligro las inversiones futuras en nuevos servicios y objetivos comprometidos de lucha contra el cambio climático".

Además, las circulares de la CNMC "no respetan los criterios de rentabilidad razonable para las actividades gasistas que establece la Ley de Hidrocarburos". Engás dice que la rentabilidad actual del negocio regulado de Enagás "es razonable, similar a la de otros TSO [trasnportistas] europeos y asegura la recuperación de las inversiones realizadas en el periodo de vida útil de las mismas".

Por último, genera "incertidumbre e inestabilidad jurídica de un sector intensivo en capital"

Por todo ello, la compañía "adoptará las acciones y medidas jurídicas que resulten pertinentes en todo momento en la defensa de sus intereses y los de sus accionistas"

En primer lugar, la compañía gasísitca critica los cálculos de la CNMC. En un documento publicado con motivo de la presentación de sus resultados semestrales, Enagás señala que la propuesta retributiva "no es coherente para alcanzar los objetivos que establece" el propio organismo de competencia. Por un lado, dice, porque las rentabilidades actuales "están en línea con las obtenidas por otros TSO [transportista de gas] europeos o compañías comparables con un perfil de riesgo similar". Además, respecto a esa propuesta, Enagás dice que la reforma no tendrá efecto en la factura de los clientes ya que "no supone un impacto real en las tarifas de los usuarios finales" . En tercer lugar, señala que desincentiva "una gestión eficaz, mejora de la productividad y en su objetivo de impulsar la transición energética a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)".

Enagás destaca que la nueva estimación de crecimiento de la demanda de gas natural en 2019 es del 11%, un crecimiento muy elevado en un contexto de sistema gasista "que genera superávit anual, con una elevada utilización de las infraestructuras y garantizando la seguridad de suministro".

La empresa además arremete contra las "filtraciones en medios de comunicación sobre el contenido de las circulares" que se produjeron desde mediados de junio y que, asegura, han hecho perder a las energéticas españolas "más de 8.000 millones de capitalización bursátil".

Por todo ello, el grupo describe los frentes en los que tratará de rebajar la propuesta de la CNMC. Además de las alegaciones, Enagás llevará a cabo una "coordinación con empresas del sector" en el sentido de que pedirán al Ministerio de Transición Ecológica y CNMC "el derecho a que el sector sea escuchado en el trámite de consulta previa".

Además, lleva a cabo "contactos institucionales intensivos" para explicar "la magnitud y las consecuencias generales que conllevaría la aprobación de estas circulares". Anuncia asimismo una "política de comunicación intensa y transparente con inversores institucionales, accionistas minoritarios, agencias de rating y medios de comunicación" sobre la tramitación de las circulares, "su impacto y la posición de la compañía al respecto".