Los cinco grandes bancos tienen 16.500 millones en hipotecas IRPH

Los grandes bancos españoles están a la espera de que se aclare si los préstamos hipotecarios referenciados al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) son suficientemente transparentes. Tras las cláusulas suelo y el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD), las hipotecas IRPH son el gran caso pendiente de resolver por la justicia. Los cinco grandes han ido desvelando en sus folletos de emisión o en sus cuentas semestrales cuál es su exposición. Este lunes lo hizo Banco Sabadell y con ello el total de los cinco grandes asciende a unos 16.500 millones de euros.

En términos absolutos, la entidad más expuesta es CaixaBank, con 6.700 millones. Le sigue Banco Santander, con 4.300 millones, por delante de BBVA, que ha reconocido que tiene 3.100 millones en hipotecas ligadas a dicho índice. Bankia, por su parte, tiene una cartera de 1,600 millones en préstamos ligados al IRPH. Sabadell señaló ayer en sus cuentas del primer semestre, registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que "a 30 de junio de 2019, el saldo vivo de los préstamos hipotecarios a consumidores indexados al IRPH es de 831 millones de euros". Eso suma algo más de 16.500 millones entre los cinco grandes.

El volumen de la cartera actual no es el único parámetro para saber cómo de afectada se vería cada entidad en caso de un fallo desfavorable por parte del Tribunal de Justicia de la UE, que es donde se dirime ahora el caso. Todo dependerá del alcance de su decisión, por ejemplo, de si se reconoce retroactividad en caso de un fallo desfavorable, con lo que no importaría tanto la exposición actual como la que se ha tenido a lo largo del tiempo.

A la espera en TSB Resuelto. Sabadell reitera en sus cuentas que los problemas tecnológicos relevantes que surgieron tras la migración de datos a la nueva plataforma tecnológica de TSB en 2018 se han resuelto. Investigación. También señala que la investigación que estaban llevando a cabo tanto TSB, con el apoyo de expertos independientes, como los reguladores británicos, no ha concluido. Sabadell sigue pensando que no es preciso registrar una provisión por potenciales sanciones.

Transparencia

Sabadell hace un resumen en sus cuentas de los términos en que está la discusión. En una sentencia de 2017, el Tribunal Supremo se pronunció sobre la validez de la utilización del IRPH como índice de referencia para la variación de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios, al entender que no es posible su control de transparencia al tratarse de un índice definido y regulado por una norma jurídica. Ese criterio ha sido seguido en la gran mayoría de juzgados y tribunales nacionales que han considerado que la utilización del IRPH como índice de referencia no implica falta de transparencia para el consumidor. Sin embargo, el juzgado nº 38 de Barcelona, apartándose del criterio del Supremo, ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para que se pronuncie sobre si este índice está sujeto o no a un control de transparencia cuando se contrata con consumidores, solicitando que se determine si procede su sustitución por otro índice o directamente dejar de aplicarlo.

Si hubiera una decisión desfavorable, dice Sabadell, "el impacto que este cambio de criterio podría tener dependería de múltiples factores que tendría que resolver la sentencia del TJUE, como el tipo de interés que en su caso resultaría aplicable; si reconoce algún grado de retroactividad, lo que no se plantea en la cuestión prejudicial; y en todo caso, las condiciones que exigiría la hipotética falta de transparencia". En parecidos términos se han manifestado el resto de entidades. La mayoría de ellas admite el riesgo de un "impacto material" si la decisión es desfavorable.