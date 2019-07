Ibex 35, en directo: leves subidas en espera de la reunión del BCE

Los inversores esperan la reunión clave que hoy celebra el Banco Central Europeo. En plena temporada de resultados empresariales (hoy es turno de Telefónica) y con un trasfondo político revuelto en España y Reino Unido, los mercados miran a la autoridad monetaria. Después de posponer varias veces una supuesta subida de tipos, el banco central discutirá ahora si comienza una nueva ronda de estímulos monetarios para superar la debilidad económica. Los futuros del Euro Stoxx 50 avanzan un 0,35%.

El Ibex ha encadenado dos jornadas en positivo, aupado por los resultados empresariales. Hoy es turno de Telefónica.

Por su lado, el BCE debatirá nuevas medidas de estímulo, como una rebaja de la facilidad de depósito, que se encuentra en el desde el -0,40%, o bien si lo hace en septiembre. Algunos expertos apuntan también que podría dejar la puerta abierta a más rebajas en los tipos de interés, que se podrían llegar a situar en negativo. El euro cae un 0,05% frente a la moneda estadounidense, hasta 1,1135 dólares

Todo ello, con una escena política revuelta en varios países europeos. En España, el Congreso de los Diputados celebrará este jueves la segunda y definitiva votación de la sesión de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, votación a la que llega sin apoyos y con las negociaciones con su socio preferente, Unidas Podemos, en punto muerto. A Sánchez le basta tener más síes que noes para ser presidente, pero no está claro si la formación morada se abstendrá o votará no. Si no sale investido, el artículo 99 de la Constitución activa un periodo de dos meses para que haya otra candidatura.

De momento, la situación no ha afectado a la deuda: la rentabilidad del bono a 10 años se sitúa en el 0,357% y la prima de riesgo, cerca de 73 puntos básicos.

En Reino Unido, por su parte, Boris Johnson, se convirtió ayer en primer ministro con la promesa de ejecutar el Brexit a más tardar en octubre. La libra baja un 0,04% frente al dólar, hasta situarse en 1,2477 dólares.