Pedro Sánchez, candidato socialista a la presidencia del Gobierno, que ocupa ahora mismo en funciones, se prepara para sufrir una segunda votación fallida en el debate de investidura que celebra hoy el Congreso de los Diputados.

La incapacidad de PSOE y Unidas Podemos para lograr un acuerdo de formación de Gobierno de coalición, a cuenta de los sillones que cada fuerza quería para sí en el Consejo de Ministros, ha decantado a la formación morada por la abstención lo que matemáticamente deja sin posibilidades de victoria a Sánchez.

“Aspiro a presidir el Gobierno de España, pero no cualquier Gobierno”, ha defendido Sánchez, afeando a Pablo Iglesias que nunca haya estado preocupado de pactar un programa progresista, sino solo interesado en lograr más sillas en el Consejo de Ministros.

“Entre fuerzas de izquierdas, las investidura debería haber estado garantizada”, ha dicho durante su discurso de apertura de la sesión, que hecho públicos sus ofrecimientos a Podemos para alcanzar un acuerdo.

Aunque nunca ha escondido que aspiraba a gobernar en solitario con apoyos puntuales, como ocurre en Portugal, Sánchez ha dicho que ofreció a Iglesias cargos intermedios en el nuevo Ejecutivo en primer lugar; la presencia de independientes relacionados con Podemos, después; y finalmente asientos en el Consejo de Ministros para la cùpula de la formación morada excluyendo solo a Iglesias.

A partir de ahí, el candidato socialista ha criticado al líder de Podemos por haber dicho que las propuestas socialistas humillaban a su partido. El PSOE, ha revelado Sánchez, les ha llegado a ofrecer una vicepresidencia social y los Ministerios de Vivienda, Sanidad e Igualdad.

En cuanto a la oferta final de Podemos de apoyar la investidura si se les daba el Ministerio de Trabajo -más la vicepresidencia, Sanidad y Ciencia- para impulsar la derogación de la reforma laboral de 2012 y para elevar el salario mínimo, Sánchez ha advertido a Iglesias que para ello ahce falta el visto bueno del Consejo de Ministros y del Parlamento.

Las críticas de la oposición

El líder del PP, Pablo Casado, al que Sánchez ha venido pidiéndole la abstención ha criticado la fallida negociación impulsada por el candidato socialista."Ustedes solo se alían para destruir", le ha espetado, ironizando con que el llamado Gobierno Frankenstein ha acabado convirtiéndose en "una parodio del jovencito Frankenstein".

"Usted y yo tenemos mucho que hacer para recuperar la centralidad", ha dicho Casado a Sánchez, conminándole primero a "renunciar a hacer del independentismo" un aliado y a "renunciar a tener al radicalismo como socio preferente" si quiere que ambas fuerzas comiencen a entenderse.

"Ustedes han tratado España como un botín", ha denunciado por su parte Albert Rivera, líder de Ciudadanos, aseverando que "Sánchez y su banda" no han logrado ponerse de acuerdo para repartírselo.

"Usted tenía el mandato del Rey de formar Gobierno y no lo ha conseguido", ha subrayado Rivera, criticando que PSOE y Unidas Podemos no hayan sido capaz de alcanzar un consenso como el que él ha logrado con el PP (y Vox, aunque no lo ha mencionado) en Andalucía. "Muchos españoles piensan que Sánchez es un mal presidente para España", ha concluido avanzando que se opondrá a su Gobierno, lo forme ahora o en septiembre.

La aritmética parlamentaria

El PSOE parte con 123 diputados y el apoyo, al menos en la primera votación, del partido regionalista de Cantabria. Al no haber logrado un pacto con Unidas Podemos, sin embargo, los 42 diputados de este grupo han decidido abstenerse, como a prioria también haría el de Compromís.

Este es el signo de la votación que se espera de los seis representantes del PNV y los cuatro de EH Bildu. A su vez, los 14 representantes de ERC (el decimoquinto, Oriol Junqueras, está preso por el procés) habían prometido abstenerse si había pacto entre PSOE y Unidos Podemos, pero al fracasar la negociación votará en contra.

Lo que es seguro es que Sánchez sufrirá los 155 votos en contra de PP (66), Cs (57), Vox (23), Coalición Canaria (dos), Navarra Suma (dos) y Junts per Catalunya (cuatro, pues otros tres están presos).

A partir de aquí, Sánchez podría tener una segunda oportunidad en septiembre, cuando tiene margen para impulsar otro debate de investidura. Aunque hay tiempo para armar una negociación más ambiciosa con Unidas Podemos hasta entonces, que incluya compromisos programáticos y no solo puestos en el futuro Gobierno, lo cierto es que al final el pulso volverá a centrarse en las sillas.

Si de nuevo no hubiera acuerdo, posibilidad que gana peso teniendo en cuenta que para entonces la sentencia del procés podría complicar que ERC se abstenga, la opción que baraja el PSOE es convocar elecciones el 10 de noviembre.