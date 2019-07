Iglesias a Sánchez: “No nos propongan ser un decorado en su Gobierno porque no aceptaremos”

"No nos propongan ser un decorado en su Gobierno porque no lo podremos aceptar", ha advertido este lunes el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, al candidato a la presidencia del Gobierno -actualmente en el cargo en funciones-, Pedro Sánchez, en una intervención inesperadamente dura para producirse en un debate de investidura en el que de fondo se negocia un Ejecutivo de coalición entre ambas fuerzas.

Iglesias ha pedido a Sánchez que, "al menos disimule un poco" la incomodidad que ha declarado que le produce tener que formar un Gobierno de coalición o el hecho de que haya dedicado sus intervenciones a pedir la abstención a PP y Ciudadanos. "Al menos no se la pida también Vox", le ha pedido con ironía.

El líder de la formación morada ha criticado también con dureza que Sánchez haya propuesto un Pacto de Estado al PP para favorecer la investidura del candidato más votado, en lugar de apostar por un acuerdo entre fuerzas democráticas.

"Los españoles no han votado un Gobierno de partido único quieren que nos pongamos de acuerdo y no reformas que impidan que tengamos que hacerlo", le ha espetado Iglesias a Sánchez recordándole que no hay aún acuerdo cerrado.