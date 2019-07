Ibex 35, en directo: Trump enfría el ánimo del mercado

Virginia Gómez

La CNMV lanza advertencia sobre 27 chiringuitos financieros

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido advertencias sobre un total de 27 entidades que no están registradas para la prestación de servicios de inversión en España, al no figurar en sus registros.

De esta forma, la CNMV ha alertado sobre las entidades Cryptomb, Columbia Capital Group LTD, Crytomb.io, Cryptomb.cc; así como sobre Binarymate, Algobit Ltd, Binarymate.com, Videforex, Algobit Ltd, Videoforex.com, Bitcointrader y Bitcointrader.software.

También ha advertido sobre FXT Premium, Silver Wolf Ltd, Fxtpremium.com, Global Bcm, Globalbcm.com, Grand Capital Ltd, Grandcapital.net, HQ Broker, Capzone Invest Ltd, HQbroker.com, Wellington-investments.com, Bali Limited Ltd, Wellingtoninv.com. Smart Capital Advisor Ltd y Smartcapitaladvisor.com.

La CNMV recuerda también que sus advertencias sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas a través de su página web, así como que los inversores pueden dirigirse su número de atención al inversor para comprobar si una entidad está registrada.