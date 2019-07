Un trabajo sobre fondos indexados y el futuro del buen gobierno corporativo gana el premio Jaime Fernández de Araoz

Los profesores Lucian Bebchuk y Scott Hirst han obtenido el VIII Premio Jaime Fernández de Araoz sobre Finanzas Corporativas, por su trabajo titulado Index funds and the future of corporate governance: theory, evidence and policy. El trabajo analiza cómo las decisiones de gestión que adoptan los directivos de los fondos indexados producen un considerable impacto en el buen gobierno corporativo y en el funcionamiento de las compañías cotizadas y de la economía.

Lucian Bebchuk, estadounidense de origen israelí, es profesor de derecho, economía y finanzas, y director del programa de gobierno corporativo de la facultad de Derecho de Harvard. Bebchuk es autor o coautor de más de 100 trabajos de investigación, así como del aclamado libro Pay without Performance: the Unfulfilled Promise of Executive Compensation. Los artículos de Bebchuk se han publicado en las principales revistas académicas de derecho, economía y finanzas. Es doctor en Ciencias Jurídicas (SJD) y tiene un máster en Derecho por la Universidad de Harvard.

Scott Hirst, de nacionalidad australiana y residente en los Estados Unidos, es profesor asociado de derecho en la Universidad de Boston. Su investigación busca explicar los fenómenos en el derecho corporativo. Su trabajo combina métodos empíricos y análisis conceptuales de finanzas, contabilidad y economía, con especial atención al entorno institucional en el que las empresas e inversores toman sus decisiones. Hirst es Doctor en Ciencias Jurídicas (SJD) por la Universidad de Harvard, licenciado en Derecho y Comercio por la Universidad de Queensland (Australia) y tiene un máster en Derecho por la Universidad de Harvard.

Los resultados presentados en el artículo son fundamentales para comprender los mecanismos de las decisiones de gestión de los fondos indexados y cómo el diseño de políticas puede contribuir a la mejora de estos últimos.

ampliar foto El profesor Lucian Bebchuk.

Los fondos indexados incrementan cada vez más su participación en las compañías cotizadas norteamericanas, participación que en la actualidad representa más de una quinta parte y que continúa aumentando de manera constante. Cabe esperar que las decisiones de gestión que adoptan los directivos de los fondos indexados -la forma en que supervisan, ejercitan su voto y se relacionan con las compañías que integran sus carteras- produzca un considerable impacto en el buen gobierno de la empresa y en el funcionamiento de las compañías cotizadas y de la economía.

En su trabajo los autores ponen de manifiesto los conflictos hoy existentes en ese ejercicio de control por parte de los inversores, que se ejerce entre los gestores de las empresas y los gestores de los fondos, que además actúan en muchos casos al margen de la transparencia debida en el ejercicio de sus funciones.

El trabajo premiado demuestra que los fondos indexados experimentan una tendencia considerable a no invertir lo suficiente en la gestión y a postergar excesivamente las preferencias y la posición en que se hallan los responsables de la gestión corporativa.

ampliar foto El profesor Scott Hirst.

Por primera vez, se exponen de forma detallada y exhaustiva evidencias que recogen todo el rango de actuaciones emprendidas por los responsables de la gestión de los fondos indexados, así como aquéllas que estos últimos omiten acometer.

Una de las principales conclusiones del análisis es que un incremento de la responsabilidad de supervisión del buen gobierno empresarial por parte de los fondos indexados producirá una mejora exponencial del buen gobierno corporativo a largo plazo y un mejor funcionamiento del capitalismo financiero.

Los autores de la investigación recomiendan imponer límites en la concentración de posiciones sectoriales y por empresa de los fondos indexados, para evitar una posición de dominio que altere el correcto funcionamiento de los precios y del mercado.

Por último, advierten a las autoridades y a los actores de los mercados de la importancia de tomar conciencia del problema para poder resolverlo y no mirar para otro lado como se ha hecho hasta ahora.

Premio Jaime Fernández de Araoz

El premio, único de esta naturaleza que se concede en España, tiene por objeto contribuir al desarrollo de la economía y las finanzas empresariales mediante el reconocimiento de un trabajo de investigación aplicada en este campo. Esta edición cuenta con la colaboración de CUNEF y Universia y está dotado económicamente con 10.000 euros y una escultura de Martín Chirino.

El jurado está integrado por personas de reconocido prestigio del ámbito económico, empresarial y académico, y está presidido por Eduardo Serra Rexach, presidente de la Fundación Transforma España. El premio será entregado a los autores del trabajo ganador el próximo mes de septiembre.

Desde que se puso en marcha el premio en el año 2005, se han recibido 255 trabajos de autores de más de 28 nacionalidades, todos ellos sobre un amplio abanico de temas. En la primera edición resultó ganador un trabajo sobre la protección del inversor en transacciones internacionales; en 2007, el trabajo premiado versaba sobre la remuneración de directivos; en 2009, sobre el gobierno corporativo interno; en 2011 sobre el mercado del talento en los Estados Unidos; en 2013 sobre la relación entre los incentivos fiscales y la estructura de capital de las empresas; en 2015 sobre la relación entre la escasez de crédito y el empleo; y en la edición anterior sobre el efecto del coste del capital externo (emisión de acciones a inversores distintos a los empresarios fundadores), sobre la inversión de empresas jóvenes.

En esta octava edición del Premio Jaime Fernández de Araoz sobre Finanzas Corporativas, se han recibido 32 trabajos de 83 autores con 26 nacionalidades distintas. La mayoría de los autores proceden del ámbito académico y universitario y se trata de equipos en los que están representadas las principales universidades y escuelas de negocios del mundo.

El premio rinde homenaje a Jaime Fernández de Araoz Gómez-Acebo, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF, quien dedicó su vida profesional a la banca de inversión. Entre 1989 y 2003, trabajó en Lehman Brothers, Banco Santander y finalmente como managing director en Citigroup, demostrando, en todas estas entidades, sus grandes cualidades humanas y profesionales. Falleció en 2003 en un accidente a la edad de 37 años.