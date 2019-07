El director de banca privada de Deutsche Bank abandona la firma

Frank Strauss, hasta ahora director de banca privada y comercial de Deutsche Bank, abandonará su cargo al no estar de acuerdo con el cambio de estrategia que el consejero delegado de la entidad alemana, Christian Sewing, anunciará este domingo, tras la reunión del consejo de supervisión, según publica el Financial Times. A esta salida se suma la anunciada el viernes del responsable de banca de inversión, Garth Ritchie, y la de la jefa de cumplimiento normativo, Sylvie Matherat, aún no comunicada pero de la que han informado a Bloomberg fuentes cercanas a la entidad.

Según el FT, el vicepresidente Karl von Rohr, podría relevar a Strauss, mientras que también se especula con que Von Rohr ocupará su puesto en la junta mientras que la dirección del negocio de banca privada quedaría en manos de una persona que no forme parte de la junta.

El consejo de supervisión de Deutsche Bank se reunirá este domingo para valorar la reestructuración, que incluye el recorte de hasta 20.000 puestos de trabajo con el objetivo de sanear el negocio del principal banco alemán. Junto a los despidos, la nueva estrategia de Sewing contempla reorganizar las divisiones de la entidad y la reorganización de su consejo de administración.

Una parte de esta reorganización implicará la promoción de algunos miembros del banco. Stefan Hoops, en la actualidad responsable de la banca de transacciones, dirigirá una nueva división, mientras que Mark Fredorcik supervisará el área de inversión, según informa Bloomberg. Tanto Hoops como Fredorcik no se incorporarán inmediatamente al consejo de administración.