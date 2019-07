Los abogados se desmelenan una vez más para celebrar el Rock & Law 2019

Los principales despachos españoles e internacionales se reúnen el próximo 4 de julio en Barcelona para celebrar la décima edición del Rock & Law, el concierto solidario de la abogacía. La iniciativa, promovida por la Fundación Clifford Chance, la Fundación Cuatrecasas, la Fundación Fernando Pombo, la Fundación Garrigues y la Fundación Profesor Uría, aglutinará a letrados de diferentes despachos en la sala Razzmatazz a partir de las 20 horas.

Todos los fondos recaudados se destinarán al proyecto de apoyo en curas pediátricas “Cuenta Conmigo” de la Fundació Enriqueta Villavecchia, que proporciona asistencia integral y especializada a niños y jóvenes afectados por enfermedades que limitan su vida. En coordinación con cinco hospitales, el organismo ofrece atención médica, de enfermería, psicosocial y descarga familiar a través del voluntariado, en el hospital y en el domicilio en todo el territorio catalán. La entrada tiene un valor de 20 euros que se puede adquirir desde la página oficial del evento. Además, se ha creado una Fila 0 para donativos

La edición anterior, celebrada en Madrid, batió el record de recaudación, alcanzando la cantidad de 60.300 euros, doblando lo conseguido en 2017. En esa ocasión, el dinero fue destinado a la asociación Debra Piel de Mariposa.

La periodista y presentadora Anna Simón será la encargada de conducir el evento, que contará con la participación de las bandas Control de Cambios (CMS), The Rocking Houses (Cuatrecasas), JC & The Dealbreakers (Garrigues), Mind the GA_P (Gomez-Acebo & Pombo), La Banda Líquida (Roca Junyent), Sujetos Activos (Uría Menéndez) e Imperio de la ley (formada por cuatro abogados del Estado).

Los patrocinadores son Medina Cuadros Procuradores, Santander, Tecnotramit, Mutualidad Abogacía, Caser Seguros, NetDocuments, Asisa, AON, Ricoh, Lex-Soft, Durex, Soler & Palau Ventilation Group, LeFebvre, Baker McKenzie, y la cuenta con la colaboración de Abstract, Creu Roja, Coca-cola, Deliveroo, Derby Hotels Collection, Diana Segura, Estudio Variable, Claris Hotel&Spa, Intermèdia Comunicació, La Universal Ensayos, Pedro Pou y Serafí.