¿Qué hace el autónomo al que le piden una nómina para alquilar casa?

Los trabajadores autónomos carecen de nómina, por lo que cuando, por ejemplo, quieren alquilar un piso no saben qué aportar para conseguir la vivienda. Sin embargo, existen otras formas para que estos trabajadores puedan demostrar sus ingresos, como puede ser la de presentar un aval bancario.

El trabajador autónomo puede presentar un aval bancario para asegurar al arrendador que en caso de no realizar los pagos será el banco el que los haga. Si el trabajador autónomo es solvente no importa que no tenga nómina, pues el banco le proporcionará el aval bancario sin problema. Hay que tener en cuenta que para los bancos el riesgo es similar al de un préstamo.

Otra opción es la de recurrir a un avalista personal, ya sea una persona física o jurídica. Este avalista lo que hará será hacerse cargo del abono de la deuda del inquilino en caso de que éste no pueda hacer frente al alquiler.

Por otro lado, si el trabajador tiene propiedades puede utilizarlas como aval. Éstas les servirán al propietario para garantizar el cumplimiento de los pagos y la cuenta del banco les servirá para demostrar la solvencia económica.

Presentar las declaraciones

El autónomo puede, asimismo, presentar los últimos recibos de la cuota de autónomos para certificar que está al día de los pagos o también puede entregar una copia del extracto bancario que demuestre que cuenta con ingresos de manera regular.

En último lugar, el trabajador puede presentar las declaraciones correspondientes de la Agencia Tributaria o la trimestral del IVA o la de la Renta. Estas declaraciones también son útiles para demostrar la solvencia del trabajador.