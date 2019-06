Netflix sube sus precios en España con efectos a partir de hoy

Netflix, el gigante de la producción y la distribución audiovisual en streaming, sube sus tarifas en España. Los precios se incrementan entre un 9% y un 14%, en función del plan elegido. Solo el plan básico no sufre cambios y mantiene su tarifa actual de 7,99 euros. Se trata de la segunda subida que aplica la multinacional en el país. La última había sido en octubre de 2017, y la subida fue entonces igual que la que aplica ahora. Así, la tarifa estándar (que permite la transmisión de contenidos en dos dispositivos simultáneamente) sube un euro y pasa de 10,99 a 11,99 euros mensuales, y el precio del plan prémium (que extiende el servicio a cuatro dispositivos), se incrementa dos euros, de 13,99 a 15,99.

La nueva política de precios entra en vigor desde hoy para los nuevos suscriptores. Mientras, los usuarios actuales recibirán una notificación tanto por correo electrónico como a través de la aplicación de Netflix en los 30 días anteriores a la subida de su tarifa, según sus ciclos de facturación. La plataforma cuenta hoy con unos tres millones de clientes, pero no detalla cómo se reparten entre sus distintos planes.

El cambio de precios llega después de que el pasado enero la empresa fundada por Reed Hastings incrementara también sus tarifas en EE UU entre un 13% y un 18%, el mayor incremento de precio de su historia, según destacaron los medios de ese país. Pero España no es el único país afectado. También hay incremento de tarifas en varios países de EMEA (Europa, Oriente Medio y África). Se excluye Reino Unido, Alemania, Austria, Suiza y Liechtenstein, donde los precios de los planes estándar y prémium han cambiado recientemente.

“Ajustamos los precios ocasionalmente en la medida en que implementamos mejoras en el servicio y seguimos invirtiendo en series y películas. Este año contaremos con 17 nuevas producciones españolas originales”, señala a CincoDías un portavoz de la compañía. Entre ellas Alta Mar y ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, ambas ya en la plataforma, La casa de papel 3 y Las chicas del cable temporada 4. “El plan básico se mantiene”, destaca el directivo, para asegurarse “de que el mayor número de personas continúa disfrutando de nuestro contenido”.

Netflix defiende que su servicio sigue manteniendo una “excelente relación calidad-precio”, incluso tras la subida. La firma recuerda que han incorporado varias mejoras en su servicio, como habilitar nuevas programaciones interactivas, crear la función de autodescarga de contenidos smart downloads “que facilita aún más que los miembros de la plataforma accedan al contenido en cualquier lugar”, y una nueva interfaz de televisión para hacer “más sencilla e intuitiva” la experiencia Netflix. También resaltan la “sólida” apuesta que han hecho en la producción de contenido en España, tanto en series como en películas y documentales. La compañía, que colabora con comunidades creativas de todo el mundo, señala que ha trabajado en 26 proyectos españoles originales en diferentes estados de producción y en más de 40 co-producciones).

Competencia creciente

La subida de precios en Netflix se produce pese a que la competencia aprieta con ofertas como las de HBO, Movistar+, Sky, Amazon Prime Video, Filmin, Rakuten TV y Flixolé, y las esperadas de AppleTV (tras el verano) y Disney+ (a final de año o principios de 2020). A Netflix no parece preocuparles. Dicen que la competencia es “saludable y beneficiosa “para el consumidor, los creadores de contenido y el ecosistema en general. “El hecho de que existan más opciones nos mantiene a pleno rendimiento, y nuestro foco continúa siendo llevar el mejor entretenimiento a los hogares de una manera sencilla”. La compañía inauguró el pasado mes de abril su centro de producción en Madrid.

La empresa, cuyos ingresos se elevaron un 22% en el primer trimestre, hasta 4.500 millones de dólares, sumó en el primer trimestre 9,6 millones de nuevos suscriptores de pago en todo el mundo, cifra récord para un solo trimestre, hasta rozar los casi 150 millones de clientes. Eso sí, la creciente rivalidad se dejó notar en EE UU. Así, de los nuevos suscriptores 7,9 millones procedieron de los mercados internacionales (un 31% más), mientras los estadounidenses se incrementaron en apenas 1,7 millones, frente a los 2,3 millones del mismo trimestre de 2018.

Además, la tecnológica prevé 5 millones de nuevos suscriptores para el segundo trimestre, de los que solo 300.000 procederán de EE UU. "En ese país, aproximadamente la mitad de los hogares tienen Netflix, y representamos en torno al 10% del uso total de televisión. En España, Netflix es una fracción, tal vez 1 ó 2% del tiempo total de televisión", apuntan.

En 2019, a nivel global, la productora de series tan populares como House of Cards, La casa de papel y Narcos, ha lanzado otras como Sex Education, The Umbrella Academy y Nuestro Planeta, y en películas, ha estrenado nuevos títulos como Triple Frontera, The Highwaymen y Murder Mystery con Adam Sandler, Jennifer Aniston y Dany Boon. Entre los próximos estrenos está la película de Martin Scorsese El Irlandés, con Robert de Niro, Al Pacino y Joe Pesci.