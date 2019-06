María Cordón: “Estar bien a los cien años depende de una buena gestión de la salud”

Blue Healthcare abre hoy sus puertas en Madrid, tras una inversión de 50 millones, “el primer centro asistencial libre de tóxicos en España y uno de los pocos del mundo”, subrayan María Cordón, consejera delegada de la marca, y José Ramón Rubio, su socio y vicepresidente.

A sus espaldas, y de nuevo con Pilar Muro en la presidencia, la experiencia de haber estado al frente del grupo hospitalario Quirón y la convicción de que “es necesario un planteamiento médico que evite la enfermedad o al menos la retarde; algo posible con nuestro MétodoBlue, que enseña a los pacientes a cuidarse con inteligencia y, por tanto, a vivir más y mejor”.

Objetivo que relacionan estrechamente con los contaminantes ambientales y su efecto acumulativo y dañino para la salud. Solo un dato: 12,6 millones de personas mueren anualmente en el mundo por causas ligadas al medio ambiente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y una advertencia reciente: nuestros hijos no conocerán la esperanza de vida actual.

Preventiva, predictiva, avanzada, global..., ¿qué apellido le ponen a su propuesta sanitaria?

Todos esos adjetivos la describen, junto a muchos más: personalizada, precisa, integrada, cercana, continuada, de acompañamiento, etc. Nos gusta hablar de medicina inteligente. Entendida desde una triple inteligencia que suma el conocimiento del paciente y su entorno (genética –quién eres– y hábitos –cómo y dónde vives–), la de la ciencia y la tecnología, con las últimas innovaciones, y al final, la inteligencia Blue tanto del equipo directivo como de los profesionales de prestigio que reuniremos, 300 entre médicos y colaboradores. Sin olvidar la inteligencia del cliente, pues la prioridad para aproximarse a una oferta así, más que tener mucho dinero, como se cree, es aceptar el reto de tomar las riendas de nuestro bienestar físico y mental.

Pero no deja de ser una propuesta 100% privada. ¿Desde unos 30 euros el túnel de salud, el chequeo básico, hasta...?

Es que estamos hablando del patrimonio de la salud y, bien gestionado, se pueden eludir muchos males. Llegar a los cien años en plenitud puede estar en la mano de cada uno e invertir en ello para evitar sorpresas exige un cambio de mentalidad. En lo financiero y material, nadie improvisa, y sin embargo, solo podremos disfrutarlo si estamos sanos. Tendemos a pensar: a mí no me va a pasar. Es paradójico. Un programa completo con nosotros no cuesta al año más de lo que se paga por un iPhone, y es una compra que la gente de muchos perfiles hace.

Los pacientes deberían cambiar, más cuando hay informes que señalan a España como el país con más esperanza de vida en 2040. Y los médicos, ¿no siguen considerando que su misión es curar antes que prevenir?

Así ha sido y es, pero se va avanzando mucho. Hablamos de riesgos reales que obligan a reformular la salud. Queremos hacerlo más fácil, llevar de la mano un plan de riesgos y una hoja de ruta que procure el máximo bienestar en cada etapa. ¿Cómo disociar lo físico de lo mental cuando, en nada, se calcula que una de cada tres personas requerirá ayuda psiquiátrica? ¿Cómo no transversalizar la salud ambiental en la medicina si sabemos que el 90% de las enfermedades guardan relación con los contaminantes del entorno? Por eso, esta estrategia incluye todas las piezas del puzle para acompañar al cliente, de cerca, con tiempo, como los antiguos médicos de cabecera. No solo nos centramos en el ahora, aunque también atendemos eventualidades y urgencias, por supuesto.

El MétodoBlue incluye cerca de una treintena de programas entre el área Longevity y el área Mind, ¿cuánto tiempo ha llevado esta organización tan al detalle?

He dedicado tres años a viajar, desde la venta de Quirón, y a ver cómo se atiende en centros pioneros, la aplicación de nuevas técnicas y terapias, la integración de la tecnología... Y, a partir de ahí, he recogido estas buenas prácticas en un método. También oí hablar de las blue zones, lugares con más longevidad y calidad de vida. Los Programas Blue (adolescencia, alergias, andropausia y menopausia, belleza, salud intestinal, control de estrés, fatiga crónica, sueño, oncoprevent, en la parte más física, y adicción digital, adopción, conducta alimentaria, depresión y ansiedad, en la de Mind, entre otros ejemplos) son las puertas de entrada a nuestros centros –uno para cada área, separados por 20 metros–, pero luego se adaptan a cada persona; no son propuestas rígidas.

Hecho este trabajo de campo para ordenar tantas especialidades, ¿cuenta con ser referente de un modelo replicable en España?

Sería estupendo. La medicina seguirá este camino porque ya es evidente una revolución inmediata, a muy corto plazo. Pero no creo que todo se pueda copiar. Sobre todo, el equipo médico conseguido, polivalente e internacional. Unos profesionales y asesores que, partiendo de un exhaustivo e innovador estudio de parámetros, hacen un diagnóstico eficiente y eficaz, en pro de ese plan de vida azul. Es en esa interpretación médica, de tantos datos, genéticos, epigenéticos e inmunológicos, donde radica buena parte de nuestro valor añadido.

Conocida la expansión de proyectos anteriores, este arranque en la calle de Alberto Alcocer, ¿hasta dónde llegará?

Iremos completando esta primera fase, en la que hemos invertido 50 millones de euros, y en dos años abriremos un hospital por área, así como un campus para formación, un gran auditorio, spa, gimnasio y un hotel para que los pacientes se queden a dormir. De momento, ya pueden comer aquí, aunque desde nuestra cocina también hacemos envíos a domicilio de dieta saludable. Igual que, en breve, podremos mandar nuestra Ambulancia Azul para ayudar a mejorar hábitos y el ambiente en el hogar.