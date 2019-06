PP y Ciudadanos pactan que Almeida sea el próximo alcalde de Madrid

Todo apunta a que Jose Luis Martínez-Almeida será el próximo alcalde de Madrid. Así lo han pactado PP y Ciudadanos tras ocho horas de negociaciones y poco antes de este sábado se constituya el Ayuntamiento de Madrid. El acuerdo supone también que Begoña Villacís, la líder de Ciudadanos en la ciudad, sea la próxima vicealcaldesa.

Pese a que ambas formaciones han presumido de cierta sintonía en los contenidos programáticos, no era así en el reparto de los cargos. Ciudadanos ha mantenido hasta el final el pulso para que Villacís sea alcaldesa. E incluso ayer propuso que se repartieran el Gobierno de la ciudad cuatro años cada candidato.

El PP —que recupera una de sus plazas, donde gobernó desde 1991 hasta 2015— se quedará con las concejalías de Hacienda y Obras. Y Ciudadanos, además de la vicealcaldía, ostentará las de Economía, Desarrollo Sostenible, y Familias, Igualdad y Bienestar Social.

Tal y como ha expuesto Villacís tras la firma del acuerdo en unas declaraciones que recoge Europa Press, esta es "la hoja de ruta de esta ciudad", y estos puntos les "comprometen", pues "serán el eje de las medidas de Cs y de PP". La líder de Ciudadanos ha afirmado que formarán un Gobierno "sensato y liberal".

“Hemos llegado a un acuerdo de gobernabilidad que va a permitir poner fin a la izquierda radical de Manuela Carmena”, ha apuntado Almeida. “Hemos sido generosos con el reparto, hemos primado cuales son los intereses de los madrileños y las urnas”, han afirmado.

El desembarco del tándem de Almeida y Villacís al Consistorio madrileño pende aún de Vox. Ambos partidos suman 26 concejales, a 3 de la mayoría absoluta en el pleno, en 29 apoyos. Por tanto, los cuatro representantes de Vox son imprescindibles para que Almeida sea alcalde.

En caso de que finalmente el grupo liderado por Javier Ortega Smith no apoye a Almeida, la actual alcaldesa, Manuela Carmena, podrá repetir el mandato. Su lista, Más Madrid, fue la más votada en los comicios del 26 de mayo, con 19 concejales. La ley estipula que en caso de que no haya un pacto contrario es la lista más votada la que elige alcalde, aunque no tenga mayoría.

“Estamos a tiempo de salvar Madrid y de que el ayuntamiento caiga en las manos adecuadas”, ha dicho este viernes Iván Espinosa de los Monteros, diputado y portavoz de Vox en el Congreso. Ha reconocido que la negativa del partido naranja a sentarse con ellos en una negociación no facilita el desenlace buscado, por lo que si finalmente se les excluye de las conversaciones en Madrid, gobernará "la lista más votada" de Carmena, ha avisado.

Almeida ha asegurado que se han intercambiado "documentos programáticos" con la formación liderada por Santiago Abascal, y que "el votante de centro-derecha no podría entender que este cambio se frustrara con un programa tan sensato como este".