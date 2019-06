Ibex en directo: el desánimo regresa a las Bolsas

El Ibex encarrila su tercera sesión a la baja, listo para pelear por los 9.200 puntos en una jornada sin estímulos claros para el inversor. El signo negativo marca la cuarta jornada de la semana y el Ibex cede un 0,12% manteniéndose por encima de los 9.200 puntos en un contexto de mercado de esperar señales sobre la guerra comercial y las perspectivas de tipos.

Acerinox, Cellnex y Repsol son los tres valores que registran un mejor comportamiento en los primeros compases de la jornada dentro del selectivo. Mientras que, en el lado de las caídas, destacan ArcelorMittal, Cie Automotive y Ence.

Los expertos no tenían demasiada fe en la posibilidad de que China y Estados Unidos arreglen sus problemas en la reunión del G20 en Japón, a finales de mes. Donald Trump aseguró ayer que no existe ninguna fecha límite para que China regrese a las negociaciones comerciales, pese a que el martes amenazó con más aranceles si Xi Jinping no viaja a Japón. También el secretario de comercio Wilbur Ross ha rebajado hoy las expectativas sobre una reunión bilateral; de hecho no hay previstos ni contactos a nivel ministerial.

Con la perspectiva de una guerra comercial larga, las vagas expectativas de que la baja inflación de EE UU permita una bajada de tipos son insuficientes para tirar del mercado. De hecho, la Bolsa está atrapada en una paradoja: lo único que puede acercar los recortes de tipos de interés es u enfriamiento económico más rápido de lo previsto en EE UU, un escenario que tampoco es el ideal. Tampoco ayudan a la confianza, por otra parte, las amenazas de Trump a Alemania por su papel en el gasoducto con origen en Rusia Nordstream 2.

La sesión en los mercados de Asia ha estado marcada, por otro lado, por la situación en Hong Kong. Las masivas protestas contra la ley que permitirá la extradición a China de disidentes han obligado a retrasar la tramitación de dicha ley y a cerrar edificios gubernamentales. El índice Hang Seng ha caído el 1,5% tras ceder otro 1,7% el miércoles. El Nikkei de Tokio se ha dejado el 0,8%.

En el mercado de deuda la búsqueda de activos seguros mantiene los tipos en mínimos, permitiendo incluso que colocaciones de gran tamaño como la del Tesoro español (6.000 millones ayer) reciban una fuerte demanda y no hagan subir los tipos. El bono a 10 años cerró ayer en el 0,574%, con la deuda alemana en el -0,236%, ambos en mínimos y sin perspectivas de cambio de tendencia.

En el mercado petrolero, el barril Brent sube con fuerza, tras las informaciones sobre el ataque a un barco petrolero en el Omán. Ayer el Brent se desplomó un 3,7% por la subida de los inventarios de EE UU, cayendo de 60 dólares por primera vez desde enero.