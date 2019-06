Uber le enviará la comida en un dron

Uber está probando un nuevo sistema de envío para los pedidos de comida. La compañía está testando el reparto en dron de los productos de uno de los principales socios de Uber Eats, McDonald's, en San Diego (California), aunque confía en ampliar este sistema de distribución a más restaurantes de aquí a finales de año, ha anunciado durante su presentación en el evento Elevate Aviation en Washington.

En cualquier caso, no será el propio dron el que deje en la puerta de la casa del cliente el pedido. Los restaurantes dispondrán los productos en el vehículo no tripulado, que se lo entregará a su vez a uno de los repartidores de Uber Eats en un lugar prefijado. Este será entonces el que lleve el pedido al cliente. En el futuro, la compañía se plantea la posibilidad de que los drones puedan aterrizar en los aparcamientos cercanos a la ubicación desde la que se ha realizado el pedido, según explica el Financial Times.

No obstante, Uber no es la primera en plantearse el uso de drones para repartir productos. Amazon, que ya había realizado pruebas en Reino Unido, anunció la semana pasada que comenzaría a utilizar este sistema en los próximos meses. Asimismo, a principios de año, Wing Aviation, filial de Alphabet dedica al transporte aéreo de carga con drones, logró que la Administración Federal de Aviación le otorgara el primer permiso para realizar este tipo de entregas en una zona muy limitada de Virgina, aunque la compañía ya tiene en marcha programas piloto en Finlandia y Australia.

Las compañías quieren implementar el reparto mediante drones pues supondrá un ahorro de costes, así como un incremento de la inmediatez con que los clientes reciben los productos, sobre todo en aquellas grandes ciudades con más problemas de atascos.

Uber Eats es el negocio que más rápido está creciendo de la empresa estadounidense: registró un total de 3.000 millones de dólares en pedidos durante el primer trimestre. A pesar de la buena marcha de la filial, también se enfrenta a una dura competencia en EE UU, por convertirse en la firma que presta servicio a más restaurantes y realiza sus entregas con más rapidez.

"Nuestro objetivo es ampliar el servicio de entrega con drones de Uber Eats de forma que podamos dar más posibilidades a un mayor número de clientes con solo pulsar un botón. Creemos que Uber está muy bien posicionado para enfrentarse a este reto ya que podemos aprovechar la red de restaurantes y socios de reparto así como la experiencia en aviación y tecnología de Uber Elevate", ha explicado Luke Fischer, direcor de operaciones aéreas de Uber Elevate, división de la empresa centrada en el desarrollo del transporte compartido en vehículos voladores.