Xiaomi lanza al mercado un flexo con gran iluminación

Xiaomi sigue trabajando en ofrecer productos de todo tipo. Buena muestra de ellos es su continuación con su línea de lámparas y flexos, con la que llega el nuevo modelo Xiaomi Mi Table Lamp 1S, que se acaba de lanzar en China a un precio de alrededor de 23 euros.

La nueva versión de este modelo actualizado de la lámpara de Xiaomi mantiene un diseño simple y estilizado. La luz alcanza los 520 lúmenes, el doble que la versión original, al igual que el valor de luminosidad central, que también multiplica la generación anterior de lámparas de la empresa asiática.

Una lámpara de lo más versátil

Una de las mayores diferencias de esta lámpara con respecto a otras, es que el brazo de la Xiaomi Mi Table Lamp 1S puede plegarse para ocupar menos espacio. Tiene un ángulo máximo de 135 grados y, desde la marca, aseguran que han realizado una prueba de fatiga durante más de 10.000 ocasiones, asegurando la durabilidad de la corriente flexible. Por su parte, la bombilla está unida al brazo de la lámpara y tiene un disipador de calor y utiliza una lente óptica que asegura que la luz se refleje en múltples retracciones, asegurando uniformidad y naturalidad. Además, ofrece cuatro diferentes tipos de iluminación según las condiciones para la protección ocular: modo de lectura, niños, ordenador y enfoque.

Además de físicamente, las gestiones de uso de la lámpara pueden realizarse también desde la aplicación móvil, para que no tengamos que levantarnos a apagar la luz. Además de los botones ON y OFF o los indicados para ajustar el brillo o los distintos modos compatibles, podemos tomar el control de la lámpara desde cualquier punto de la casa a través de la aplicación Mi App que Xiaomi tiene preparada para su dispositivo.

Por si eso fuera poco, también puede controlarse con la voz, ya que la lámpara puede conectarse al sistema Apple HomeKit o a XiaoAI, el asistente de voz de la propia empresa asiática. De una forma o de otra, podemos encender, apagar o regular la lámpara Xiaomi Mi Table Lamp 1S a nuestro antojo y sin tener que mover un solo dedo.

La Xiaomi Mi Table Lamp 1S está disponible en China a un precio de 179 Yuanos, que al cambio son alrededor de 23 euros. Una lámpara que destaca por la flexibilidad de su diseño y por los diferentes tipos de iluminación que ofrece. Todo ello, además, a un precio más que competente.