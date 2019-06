El creador de Gran Hermano demanda a Facebook por permitir anuncios de timos

El multimillonario holandés creador del formato Gran Hermano, John de Mol, ha interpuesto una denuncia contra Facebook en la que asegura que la red social ha consentido la publicación de anuncios fraudulentos en su plataforma. Concretamente, De Mol sostiene que una empresa utilizó su nombre y su imagen para perpetrar un timo relacionado con el bitcóin.

Los anuncios, que ya han sido retirados, animaban a la gente a enviar su dinero para una supuesta adquisición de bitcóins o para la participación en negocios relacionados con la criptodivisa. En ellos, se aseguraba que De Mol estaba involucrado y que lo recomendaba.

Los abogados del productor de televisión alegan que Facebook ha fallado a la hora de prevenir la publicación de los anuncios y que además, "no respondió a tiempo a las quejas". La letrada Jacqueline Schaap aseveró que la reputación de su cliente ha quedado dañada después de que la gente hiciera click en los anuncios y fuera timada.

"Facebook debería tomar acciones preventivas para bloquear esos anuncios y su actual sistema de veto, basado en parte en la autodenuncia de los problemas, no fue suficiente", continuó Schaap. "No sé en que mundo vive Facebook, pero su mundo no funciona", prosiguió.

La red social tiene todavía que responder en los tribunales, pero antes de ello, Rob Leathern, uno de los directivos de la compañía, aseguró a los medios de comunicación que se habían "tomado en serio" las quejas de De Mol.

"Nos tomamos el problema de los anuncios fraudulentos que violan nuestras normas muy en serio. Eso incluye a la publicidad que ha afectado al señor De Mol", ha dicho Leathern. Asimismo, declaró que Facebook estaba "esforzándose al máximo" para prevenir ese tipo de publicidad, pero que no siempre tenía éxito.

"La gente que está detrás de esos anuncios es muy persistente, tienen muchos recursos y están constantemente evolucionando sus tácticas para superar nuestra vigilancia", concluyó Leathern.