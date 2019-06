Mapfre: “No podemos estar orgullosos de los planes de pensiones. No han funcionado”

Pocas veces un líder empresarial se muestra así de crudo con uno de sus productos. A Antonio Huertas, presidente de Mapfre, no le ha dolido prendas en reconocer que la industria financiera y la sociedad española ha fracasado en su intento de convertir a los planes de pensiones en una alternativa viable a la pensión pública de jubilación.

"No podemos estar orgullosos de los planes de pensiones, porque no han funcionado. 30 años después de la creación de este producto, los españoles no han ahorrado lo suficiente como para tener recursos que complementen su pensión", ha explicado Huertas ante un nutrido grupo de empresarios, en un acto organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empreas (CEOE), y en el que el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, hizo de anfitrión. "Tanto los bancos como las aseguradoras, que vendemos este producto, tenemos que admitirlo".

En Mapfre ya han creado "grupos de trabajo" específicos para abordar cómo conseguir que se generalice más el ahorro para la jubilación, según ha relatado el presidente de la multinacional española del seguro.

El presidente de Mapfre no es el único que hace este análisis. Desde la OCDE se ha alertado en varias ocasiones a España de que el volumen de ahorro privado para completar la jubilación es claramente insuficiente. Los planes de pensiones son un producto moribundo, y desde 2018 han salido 500 millones de euros en este tipo de vehículo de ahorro.

Para Huertas, las pensiones de jubilación de los trabajadores españoles no pueden depender solamente de la parte pública, por lo que el Pacto de Toledo tiene que "abrirse" y no debatir exclusivamente de la sostenibilidad de las pensiones públicas.

Huertas ha añadido en los Encuentros Empresariales que organizan CEOE y Cepyme que hay que ser conscientes de la "enorme necesidad" de que los trabajadores tengan de ahora en adelante "dos o tres fuentes de renta", como ocurre en otros países, como Alemania, Suecia, Austria o el Reino Unido.

"Los españoles tenemos una capacidad de ahorro algo superior a la que estamos demostrando", aunque no muy superior, ha especificado, y "debemos articular los sistemas adecuados para que ese ahorro se pueda canalizar de forma que complemente la pensión pública". Y esta debe ser "la más alta que podamos pagar en cada momento, pero la que podamos pagar", ha dicho.

Las organizaciones como CEOE deberían apoyar, ha añadido, las propuestas que salgan del nuevo Gobierno "para garantizar la estabilidad económica", así como un plan de mejoras que ayuden a continuar con la senda que se inició hace ya unos años tras la "difícil" crisis económica.

La prioridad del debate público debería ser "pensar en cómo tener un mejor país y mejores empresas", algo que forma parte de la obligación de "nuestros líderes y en lo que las empresas debemos ayudar", ha insistido.