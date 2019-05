La excúpula de la CNMV, el ICAC y el FROB declaran este lunes en el juicio sobre Bankia

Las expresidentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) Ana Martínez-Pina y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Elvira Rodríguez, así como el ex director general del FROB Antonio Carrascosa declaran este lunes en el juicio de Bankia.

Entre los testigos citados por la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional entre el 27 de mayo y el 11 de junio destacan el consejero delegado de Bankia José Sevilla y el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) y ex director general de Regulación del Banco de España, José María Roldán, citados ambos el 3 de junio.

El lunes, además de las expresidentas de la CNMV y el ICAC y del ex director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria está citado el autor de uno de los informes del regulador sobre Bankia, Jesús José Cabezas Pascual.

El martes 28 tendrá que comparecer el presidente del banco de inversión Lazard, Jaime Castellanos; el representante legal de JP Morgan, Manuel Esteve; el secretario general de Bancaja, Vicente Palacios; el auditor de Banco de Valencia, Miguel Monferer, y el de Bancaja entre los años 2008 a 2009, Francisco García Valdecasas.

El miércoles será el turno de dos decenas de perjudicados por la salida a Bolsa de Bankia que hasta ahora no habían tenido la ocasión de testificar.

El 3 de junio, además de José María Roldán y José Sevilla, tendrán que declarar el jefe del grupo encargado de la supervisión de BFA-Bankia desde septiembre de 2011 José Antonio Gracia, y el actual director del FROB, Julián Atienza.

Un día después están citados el director general adjunto de Supervisión I en el Banco de España y autor de un informe sobre Bankia Francisco Monzón; el socio de Deloitte que auditó las cuentas de Bancaja de 2010, José Miguel Domínguez Carravilla; el ex interventor general del Estado Juan Ignacio Hernández Solanot; el ex consejero delegado de Bancaja Habitat José Cortina, y el ex director general de Bancaja Habitat Rafael Tomás.

El 5 de junio está llamado a declarar el exministro socialista y exconsejero de Caja Madrid y Bankia Virgilio Zapatero, así como el ex director general de Regulación del Banco de España Julio Durán.

Una semana después, el 10 de junio, están citados socios de las firmas auditoras Deloitte (José Manuel Domínguez), EY (José Carlos Hernández Barrasús y Lorenzo López Carrascosa) y KPMG (Eugenia Fernández Villarán).

El 11 de junio, último día en el que el tribunal ha fijado fecha para las declaraciones de testigos, comparecerán los socios auditores de PwC Antonio Greño, y de Deloitte Begoña Fernández y Gabriel López, así como los representantes del Banco de España y del Tribunal de Cuentas en el comité de Auditoría del ICAC, Javier Azcárate y José Luis Cea, respectivamente.

El juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que comenzó en noviembre de 2018, tiene previsto prolongarse hasta mediados de septiembre.

La Fiscalía Anticorrupción pide hasta cinco años de cárcel para los antiguos administradores de Bankia Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú, por presunta estafa a inversores.

Delito al que se une el de supuesta falsedad contable, según las acusaciones populares y particulares, que reclaman hasta doce años de cárcel para una treintena de exdirectivos y el socio auditor.