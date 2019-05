Guía para invertir en deuda mientras tiemblan las Bolsas

El universo de inversión en renta fija no se reduce solo a la deuda de los Gobiernos. También la corporativa puede ser una opción interesante para los inversores. En los últimos meses el mercado de deuda corporativa ha estado marcado por el estrechamiento de los diferenciales. Los expertos creen que esto ha restado atractivo a la inversión. Gabriel Pañeda, director de renta fija de Mutuactivos, afirma que desde la gestora han aprovechado esta coyuntura “para continuar reduciendo la exposición a crédito”. “Creemos que, en términos generales, el crédito está caro y los diferenciales no reflejan el riesgo asociado al creciente endeudamiento de las compañías ni la escasa liquidez de los mercados”, explica.

A pesar de todo, existen alternativas que podrían reportar retornos atractivos, algo cada vez más difícil de encontrar en un escenario de tipos bajos. Por encima de todos destacan las emisiones financieras. “Desde Gesconsult nuestra apuesta por el sector bancario no está orientada a la Bolsa sino al pasivo. Los bancos han hecho los deberes y los balances actuales nada tienen que ver con los que registraban en 2008”, apunta Ardura. El gestor señala además que la decisión de Santander de no amortizar los cocos el pasado febrero enseñó una lección a los inversores: las entidades están dispuestas a pagar algo más por sus emisiones pero no los 100 puntos básicos que exigía el mercado en febrero. Dentro del sector financiero los activos que más interés despiertan a los gestores son la deuda sénior non preferred, para las carteras más conservadoras, y la subordinada para las más arriesgadas.

Junto a las emisiones de la banca, Cristina Gavín apuesta por el sector automovilístico, las mineras y las telecos. “Por un tema de flujos elegiríamos los bonos verdes, aunque los diferenciales con los que están cotizado son relativamente reducidos, la creciente demanda de este tipo de activos hace previsible que la tendencia de estrechamiento continúe”, sentencia.