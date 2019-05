Amazon y Microsoft retiran de algunas de sus tiendas los dispositivos de Huawei

EL gigante del comercio electrónico Amazon ha dejado de vender en Japón productos de la tecnológica Huawei, excepto las ventas que hagan terceras partes a través de su mercado digital,

según informa este viernes el diario nipón Nikkei. En concreto, la compañía estadounidense ha retirado de sus estantes virtuales las ofertas de móviles, tabletas y ordenadores de la compañía china y han sido señaladas fuera de stock. Los productos de Huawei solo están disponibles en el marketplace de Amazon, es decir, donde quienes venden son terceras empresas y no directamente el rey del ecommerce.



Como ya informó este periódico el pasado miércoles, era de esperar que Huawei perdiera a uno de sus grandes aliados en la distribución de sus productos. Fuentes de la compañía en España indicaron entonces que las ventas de equipos de la compañía continuaban con normalidad en el país, y así siguen. La incógnita está en saber qué pasaría cuando el Gobierno de EE UU aplique el veto a Huawei pasado los 90 días que le ha dado de tregua. Aunque los portavoces de Amazon España no quisieron hacer comentarios al respecto, parece evidente que si la Administración de Donald Trump impide a las empresas estadounidenses mantener acuerdos comerciales con Huawei, Amazon no pueda escapar de esta prohibición. También parece lógico que lleve a cabo la misma estrategia seguida en Japón, si la razón que le ha llevado a hacerlo allí es "evitar problemas a sus clientes".

Amazon Japón ha explicado a Nikkei que ha decidido dejar de vender los equipos del fabricante chino para evitar cualquier problema con estos productos, ya que el sistema operativo de los mismos pueden sufrir contratiempos, tras la decisión de Google de no permitir a Huawei utilizar su Android.

Otra mala noticia para Huawei ha llegado de la mano de Microsoft. El gigante del software también ha eliminado los ordenadores portátiles de Huawei de su tienda online. La compañía china parece que tampoco podrá utilizar Windows como sistema operativo de sus ordenadores. El impacto en este caso para el negocio global de la firma asiática es menos dolorosa, pues Huawei acabó el primer trimestre como el segundo mayor fabricante de móviles del mundo, pero en cambio solo tiene el 2% de cuota en el mercado de los ordenadores portátiles.

Las firmas de análisis Fubon Research y Strategy Analytics han asegurado hoy que las ventas de móviles de Huawei podrían caer este año entre un 4% y un 24%, visto las reacciones de los usuarios a lo largo de esta semana en diferentes países. La primera de ellas apunta que preveía que la compañía china enviaría este año a las tiendas unos 258 millones de smartphones y que ahora rebaja esa cifra a 200 millones, en el peor de los casos. Strategy Analytics es más contundente y asegura que "Huawei podría ser eliminada del mercado de teléfonos inteligentes en Europa Occidental en 2020 si pierde el acceso a la tecnología de Google", informa Reuters. No obstante, apunta que la empresa sobrevivirá por el gran tamaño del mercado chino.

Si el martes era la distribución española quien hablaba de desplome de ventas de los móviles de Huawei y ayer eran tiendas de Singapur y Filipinas las que rehusaban adquirir móviles de esta compañía por temor a que sus clientes no los demandaran, hoy es la cadena de tiendas de electrónica japonesa Yamada Denki la que ha decidido retrasar la salida a la venta del nuevo modelo de móvil de alta gama P30 Lite de Huawei, aunque sigue ofreciendo a los clientes los demás modelos de esa marca.

Las cadenas japonesas no han tomado una decisión unánime. Mientra Nojima, otra importante, ha dejado de vender productos de Huawei, otras dos destacas, Bic Camera y Yodobashi, sí que los venden y ofrecen también ya los nuevos P30 como tenían planeado previamente, según Nikkei.