Vodafone, EE y telecos japonesas paralizan el nuevo lanzamiento de móviles Huawei

Huawei contiene la respiración. Tras el veto de EE UU y la crisis vivida este lunes al conocerse que Google y otras empresas estadounidenses cortan la relación comercial con el gigante chino, sus negocios de telefonía móvil y de redes se tambalean. Vodafone ha señalado que no aceptará de momento pedidos anticipados del terminal 5G del fabricante chino Mate 20X debido a la incertidumbre sobre los servicios a largo plazo y el soporte que la tecnológica china podrá ofrecer a los clientes a largo plazo, informa Reuters. La teleco británica asegura, además, que excluye el modelo de sus redes 5G porque el terminal "no ha recibido las certificaciones necesarias".

Vodafone no es la única operadora que ha reaccionado ante el veto a Huawei, pese a que el Gobierno de EE UU ha dado una tregua de tres meses a la compañía china antes de aplicar las restricciones. EE, filial de Bristish Telecom, también ha excluido los terminales de Huawei de sus redes 5G, según informa Financial Times. Marc Allera, director ejecutivo de EE, ha confirmado que su compañía ha "detenido" el lanzamiento de los teléfonos 5G de Huawei, al "no tener la seguridad del servicio", algo imprescindible si quiere ofrecer contratos a largo plazo.

El veto a los teléfonos inteligentes de Huawei también ha llegado a Japón. Allí, Softbank, KDDI y NTTDoComo también han aplazado el lanzamiento del Huawei P30 Pro. La decisión, según han explicado, se ha tomado tras conocerse que Google no permitirá a Huawei las actualizaciones de su sistema operativo Android ni utilizar su tienda de aplicaciones o sus servicios más populares como Gmail, Google Maps o Youtube.

Sofbank tenía previsto lanzar el Huawei P30 Lite mañana y el proveedor telefónico líder en Japón, NTTDoCoMo, para este verano. "Cuando reanudemos las reservas les avisaremos", ha indicado esta compañía en un breve comunicado, según informa Efe. La teleco no precisa plazos ni da más detalles sobre sus planes futuros. Softbank, por su parte, sí ha precisado también que van a interrumpir las reservas del terminal, que habían abierto el pasado 14 de mayo.

En España, los cuatro principales operadores de telecomunicaciones en España, Telefónica, Orange, Vodafone y Grupo MásMóvil, observan con "prudencia" el conflicto entre Huawei y Estados Unidos y descartan de momento tomar decisiones de calado a corto plazo. Así lo han señalado en un desayuno organizado por Expansión y Arca. Ayer, Orange confirmó a este periódico que continuaban vendiendo y dando soporte a los productos de Huawei "en un futuro inmediato" en los distintos mercados donde opera. "Los actuales clientes de Orange que utilizan productos Huawei continuarán, por tanto, recibiendo soporte y teniendo acceso total a los actuales servicios de Google". "En cuanto a futuros productos de Huawei", añadieron, "no podemos comentar más allá de lo que se conoce sobre la situación a día de hoy. Las negociaciones entre Google y Huawei están en curso, y el resultado de las mismas se clarificará en su momento".

Más allá de las operadoras, los problemas pueden crecerle a Huawei. Amazon, el gigante del comercio electrónico y uno de los mayores distribuidores de los terminales de la compañía, explica a Cincodías que, de momento, continúan vendiendo los móviles y ordenadores de la empresa china con normalidad "porque la ley nos lo permite en este momento", pero reconocen que la situación podría cambiar, después de que el Gobierno de EE UU haya incluido a Huawei en una lista negra que impide a las empresas estadounidenses mantener relaciones comerciales con el gigante asiático.

Como informaba ayer CincoDias, las ventas de móviles Huawei se han desplomado en España tras la crisis desatada este lunes con la noticia de las restricciones de Google. La mayoría de las grandes cadenas de distribución y las operadoras reconocen que los clientes que se acercan a sus tiendas no quieren saber nada, de momento, de la marca china, e incluso hay usuarios que han devuelto sus terminales Huawei adquiridos recientemente. Otros han cancelado sus pedidos.