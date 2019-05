Autónomo en Irlanda que piensa en volver: ayudas y procedimiento a seguir

Los autónomos españoles que vuelvan de Irlanda podrán acceder a las bonificaciones destinadas a los trabajadores por cuenta propia para comenzar su actividad en España. La Embajada Española en Irlanda y la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Reino Unido han publicado el documento ‘Retorno a España desde Irlanda’ en el que dan las pautas para poder acceder a ayudas destinadas a estos profesionales.

El plan de retorno se pondrá en marcha en enero de 2020. Cuenta con un presupuesto de 8.070.000 euros al año y se cree que se podrán beneficiar de él unos 2.300 emprendedores. Se calcula un gasto medio por persona y año de 3.508,69 euros.

El objetivo es facilitar los primeros pasos reduciendo los costes que supone el inicio de la actividad. De este modo, se ampliará a este sector de autónomos las bonificaciones de la tasa mensual para trabajadores por cuenta propia.

Gestiones para regresar de Irlanda

Previo al regreso, y hasta que las ayuda se activen, el autónomo debe realizar una serie de gestiones. Lo primero es comunicar el cese de actividad a la Seguridad Social y a las autoridades fiscales, evitando así posibles sanciones. También debe comunicar el nuevo domicilio en España, por si tuviera que recibir notificaciones, así como solicitar la baja en el pago de impuestos e IVA (VAT).

Además, los que utilicen un nombre de empresa lo tienen que notificar a la Oficina de Registro de Empresas. Es importante salir del país estando al día con los pagos a la Administración. Por ese motivo conviene que el autónomo entregue el formulario P50 con el que se comunica su marcha y se solicita una revisión de los pagos efectuados.

En caso de que Irlanda tuviera que hacer alguna otra notificación utilizarán el domicilio de España facilitado por el autónomo. En caso de no haber facilitado ninguno, las enviarán al que consta en Irlanda, pudiendo llegar a tener sanciones si no se responde a estas notificaciones. No obstante, se puede evitar esa situación si se entrega el formulario P50 en la oficina local de Hacienda de Irlanda, declarando que estará viviendo en otro país el próximo año fiscal.