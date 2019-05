La plantilla del Banco de España gana un pulso fiscal a Hacienda

Con condiciones. La exención sobre el IRPF que han logrado que se les aplique los empleados del Banco de España desplazados a Fráncfort tiene varios condicionantes. Se trata de un beneficio fiscal por el trabajo realizado en el extranjero para una empresa o entidad no residente en España que beneficia a las retribuciones devengadas durante los días de estancia fuera de España, con un límite de 60.100 euros anuales. El pasado febrero, la Dirección General de Tributos emitió además una resolución vinculante aclarando que para determinar la parte de las retribuciones exentas “se tomará el número de días naturales que efectivamente el trabajador haya estado desplazado en el extranjero” lo que debe hacerse “incluyendo los días no laborables”, como fines de semana o festivos, que transcurran durante la estancia fuera del país desde el inicio de los trabajos efectivos. No se computarán los festivos o fines de semana que el empleado pase en el extranjero por motivos particulares una vez concluida su tarea. A partir de ahí, la renta exenta de tributar debe estimarse calculando el rendimiento correspondiente a cada día de trabajo en proporción al total retribución anual.