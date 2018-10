Los jueces permiten compensar pérdidas del juego online previas a 2012

La suerte de los jugadores online acaba de mejorar en los tribunales de justicia. Varias sentencias de segunda instancia les dan la razón, fallando en contra de Hacienda y estableciendo que las pérdidas obtenidas por los juegos en línea pueden utilizarse para compensar el beneficio obtenido limitando así el monto sobre el que deben tributar, incluso por operaciones realizadas antes de que esta posibilidad fuera contemplada legalmente en 2012. Los dictámenes judiciales abren la puerta a que quienes recurrieron un pago de impuestos excesivo sean resarcidos por la Agencia Tributaria.

Los resultados logrados mediante la participación en juegos, ya sea de forma presencial o a través de internet, se consideran variaciones en el valor del patrimonio que los contribuyentes deben reflejar en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Sin embargo, hasta hace seis años la normativa no contempló que los jugadores online pudieran compensar los beneficios logrados restando las pérdidas sufridas para rebajar el monto sobre el que se les grava. El cambio entró en vigor el 1 de enero de 2012 con la aprobación de la Ley 16/2012.

Hasta entonces, el régimen fiscal de las pérdidas sufridas en el juego online venía regulado en el artículo 33.5 de la Ley del IRPF, que establecía que los quebrantos sufridos en el juego online no podían ser computados como pérdidas patrimoniales en la declaración del contribuyente.

A partir del cambio legal, los jugadores pasaron a poder deducirse las pérdidas asumidas hasta el límite de las ganancias obtenidas en cada ejercicio. Es decir, si una persona ganaba 1.000 euros en un casino digital pero perdía 300 en ese mismo año, solo debía tributar por los 700 euros de beneficio neto. La Agencia Tributaria ha venido sosteniendo desde entonces, sin embargo, que solo las operaciones realizadas a partir de 2012 pueden beneficiarse de la nueva legislación. Ahora, los jueces le han quitado la razón, fallando a favor de los contribuyentes que recurrieron.

En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, más recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, se han pronunciado en contra del criterio del abogado del Estado, permitiendo la compensación de pérdidas de juego online en ejercicios anteriores a 2012. Dichas sentencias afirman que la modificación de 2012 únicamente pretendía “aclarar” el régimen fiscal del juego en relación a las pérdidas realizando una interpretación más concreta de la legislación recogida por la ley de IRPF. Es decir, que su efecto es retroactivo.

“Las resoluciones dicen que la redacción legal anterior a 2012 solo pretendía excluir del cómputo las pérdidas que excedieran de las ganancias, pero no el total de las pérdidas, como ha venido interpretando la Agencia Tributaria”, explica Teresa Bernabé, abogada del despacho Ático Jurídico.

“Estas sentencias abren la puerta a que aquellos contribuyentes que tengan un recurso planteado [ante un Tribunal Económico Administrativo Regional o Superior de Justicia] contra la negativa a compensar las pérdidas anteriores a 2012 puedan invocar en el procedimiento tal compensación”, exponen desde Ático Jurídico, donde aducen que aunque las sentencias dictadas no son vinculantes para otros tribunales sí que aportan argumentos de peso que los jueces han comenzado a respaldar. Eso sí, quien no presentara un recurso en su día contra la negativa de Hacienda, ya no podrá hacerlo, al haber adquirido firmeza dicha decisión. Por otra parte, recuerda Bernabé, si algún contribuyente no ha compensado las pérdidas sufridas en el juego, ya sea online o presencial, en las declaraciones de IRPF desde 2014, todavía puede hacerlo presentado una rectificación de las declaraciones del ejercicio correspondiente.

Los ingresos obtenidos por el contribuyente a través del juego online tienen la calificación de ganancias patrimoniales que, como no derivan de una transmisión, se integran en la base imponible general, tributando a escala junto con otras rentas del ejercicio, como las del trabajo, actividades económicas o del capital.