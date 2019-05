África deslumbra en la Cordelería con lo mejor de su producción artística

A semejanza de Arco Madrid, que suele tener un país invitado (Perú este año) o un tema (el futuro, en 2018), Arco Lisboa dedicará su cuarta edición, que empieza hoy en la capital lusa, al arte contemporáneo africano. Es la primera vez que la feria portuguesa profundizará en un punto geográfico concreto.

Africa em Foco incluirá seis galerías de Angola, Uganda, Mozambique y Sudáfrica, que ocuparán estands individuales intercalados por todo el recinto. Los establecimientos han sido seleccionados por Paula Nascimento, arquitecta y comisaria angoleña.

Además, el programa general incorpora otras cinco galerías africanas: Afriart, de Kampala (Uganda); Arte de Gema, de Maputo (Mozambique); Momo, de Ciudad del Cabo (Sudáfrica); Movart y This is Not a White Cube, ambas de Luanda (Angola), mientras que la sección Opening traerá a Jahmek, también de Luanda.

A los artistas de estas casas se suma una representación de creadores relacionados con el continente en otras galerías de la feria, lo que aproximará a coleccionistas, profesionales y aficionados la producción artística contemporánea de este mercado.

Fran Reus, de Palma de Mallorca, estará en Opening y Daniel García Andújar, de Àngels Barcelona, en Proyectos

En torno a las exposiciones se celebrarán una serie de conferencias que, coordinadas por Nascimento, estarán centradas en las instituciones promotoras del arte contemporáneo en África.

Las sesiones contarán con la participación de figuras como Raphael Chikukwa, comisario jefe de la Galería Nacional de Zimbabue; Jeanne Mercier, crítica, comisaria y redactora jefa de la plataforma web Afrique in visu, con sede en París; Azu Nwag­bogu, comisario jefe del Zeitz Museum, de Ciudad del Cabo, y Marie Hélène Pereira, directora de programas de la residencia Raw Material Company, en Dakar.

Escultura The avowed classic (2010) de Koenraad Dedobbeleer, de Georg Kargl.

Organizada por Ifema y la Cámara Municipal de Lisboa, la feria se celebrará hasta el domingo 19 de mayo en la Fábrica Nacional de la Cordelería. En total participarán 71 galerías de 17 países, de las cuales 52 integran el programa general. Algunas de ellas se estrenan en la feria, como la alemana Vera Munro y la austriaca Georg Kargl.

En la sección Opening, dedicada a establecimientos con una trayectoria de máximo siete años, participan 11 establecimientos, entre ellos, Fran Reus, de Palma de Mallorca, y Leh­man + Silva, de Oporto.

Estatuas de Daniel García Andújar, de Àngels Barcelona.

Proyectos, que volverá a ocupar el Torreão Poente de la Cordelería, mostrará las obras de nueve artistas individuales presentados por sus galerías. Destacan aquí Daniel García Andújar, de Àngels Barcelona; Gerold Miller, de Cassina Projects, y Nicolás Grospierre, de Alarcón Criado.