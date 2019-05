Data Market Services se convertirá en el catalizador europeo de las 'startups' durante The Next Web Conference

Los próximos días 9 y 10 de mayo tendrá lugar en Ámsterdam la próxima edición de The Next Web Conference; auténtico centro europeo del mundo startup. Un evento que da la oportunidad a sus participantes de tratar con inversores y mentores para dar un paso más en el futuro de su empresa.

Dentro de este espacio se encontrará, entre otros, Data Market Services. Un proyecto financiado por la Comisión Europea que surge como una excelente iniciativa para cambiar el contexto en Europa, fomentar el espíritu empresarial y lanzar a las empresas emergentes a los mercados internacionales. El objetivo principal del proyecto es transformar el ecosistema europeo superando las barreras que puedan tener startups y Pymes que tengan su modelo de negocio centrado en la utilización de Datos.

El ADN del proyecto Data Market Services, al servicio de las startups, queda claramente reflejado en el espacio con el que contará dentro de The Next Web donde las diez primeras startups seleccionadas para el programa podrán tener visibilidad durante el evento.

A lo largo del jueves 8, en el booth C6, se presentarán: Octagon Careers, LeanXcale, BeSure Healthcare, Vesputi y NVISO. Y el viernes 9: Sensei, Aerialscoop, Priceflux, 20Tree.ai y Xoresearch.

La relación entre The Next Web y Data Market Services no se queda únicamente en este evento. The Next Web es uno de los partners que conforman el proyecto Data Market Services promocionando el desarrollo de las startups. Destacar su plataforma hermana Index.co, cuya finalidad se centra en conectar startups, marcas corporativas e inversores. Se está utilizando como medio para la convocatoria abierta en la que pueden participar startups y PYMEs relacionadas con el Data dentro del ámbito europeo.

Data Market Services es un proyecto de corto recorrido, pero con intenciones muy claras y firmes: favorecer el emprendimiento dentro del ámbito europeo y fomentar un camino a pymes y startups con modelos de negocio disruptivos basados en el uso de Datos como elemento principal.

Tras la evaluación, que se llevará a cabo por los partners del proyecto, se ofrecerán a los 50 mejores startups, doce servicios gratuitos divididos en cinco categorías (inversión, aceleración, capacitación legal, estandarización y data skills). A partir de ellas, se construirá un porfolio con las 150 empresas europeas con más potencial. Esta selección se realizará en 3 convocatorias diferentes desde 2019 hasta 2021.

A través de los servicios de aceleración se promoverán rondas de acceso a capital privado de hasta 5.000.000 €; fondos públicos adicionales de hasta 1.000.000 €, a través de convocatorias de Instrumento Pyme y otras convocatorias europeas. Las organizaciones podrán incrementar su capacidad de ventas en un 20% gracias a las capacidades adquiridas, y se crearán al menos 200 nuevos empleos que requieran habilidades y conocimientos de datos.