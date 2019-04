Telefónica lanza una ofensiva comercial con televisión a ocho euros y nuevos servicios

Telefónica España vuelve a presionar al mercado con nuevos servicios vinculados a la banda ancha, la televisión de pago y la financiación al consumo, junto con un reforzamiento de la atención al cliente. Así, la empresa ha lanzado una oferta de televisión por internet por un precio de ocho euros al mes, basado en Movistar+, con gran parte de la oferta de contenidos de la operadora.

Emilio Gayo, presidente de Telefónica España, ha señalado que el cliente no estará obligado a contratar Fusión para acceder a esta oferta de televisión por streaming, que tendrá una marca propia. Este servicio, disponible también para clientes que no son de Telefónica, permitirá el acceso desde dos dispositivos.

En un encuentro con los medios de comunicación, el ejecutivo ha explicado que la oferta incluirá los contenidos originales de Movistar+ que se ofrecen en los canales #0 y #Vamos, Movistar Series y Movistar Seriesmanía y un catálogo de 300 series y documentales, 270 películas y 60 programas en servicio bajo demanda con contenidos propios y de terceros.

De igual forma, Telefónica ha lanzado la oferta de internet para segundas residencias, por un precio de 15 euros al mes para los clientes de Fusión Total y de 30 euros para el resto de usuarios de Fusión. Estos nuevos servicios estarán disponibles entre los meses de mayo y junio.

Además, la operadora ha lanzado Priority, un servicio de atención al cliente preferencial, destinado a 1,5 millones de clientes. "Tendrán atención prioritaria", ha dicho Gayo, quien ha señalado que la teleco va a crear la figura del experto tecnológico para ayudar a las gestiones de los servicios en el hogar. Priority será un servicio gratuito para los clientes de la gama alta de Fusión. La atención al cliente ha sido en los últimos años uno de los principales desafíos para las grandes operadoras, como vía para evitar la pérdida de usuarios.

Al mismo tiempo, Telefónica ha lanzado nuevos servicios de financiación al consumo, como Movistat Money, conectividad del vehículo Movistar Car, y seguros.

El directivo ha destacado la posición de la empresa en áreas como la fibra óptica, donde ha alcanzado una cobertura del 69% de los hogares, o la televisión de pago, donde ha superado los 4,1 millones de clientes. "Estamos crecimiento de forma continuada en todos los segmentos", ha señalado Gayo, indicando que Telefónica crece en todas las magnitudes. "Creemos que el sector puede seguir creciendo", ha dicho.

En relación a la reciente oferta lanzada por Vodafone de datos móviles ilimitados, Gayo ha asegurado que los clientes no demandan este tipo de tarifas. "No es un camino que creemos que debemos seguir", ha explicado.

Con respecto al acuerdo para compartir redes anunciado hoy por Vodafone y Orange, Gayo ha indicado que Telefónica no se plantea en este momento pactos similares, puesto que para la compañía es "menos atractivo" en términos financieros gracias a que sus activos están englobados en su filial Telxius. El directivo, no obstante, ha precisado que la operadora seguirá mirando opciones en el mercado, "aunque no sea algo que ahora mismo tengamos sobre la mesa".

A su vez, en relación a la posible expansión de Euskaltel por el conjunto del mercado nacional de la mano de Zegona, Gayo ha dicho que la empresa vasca que es un operador "potente" en la zona en la que opera, pero ha afirmado que construir un quinto operador desde esa posición no es fácil y requiere mucho esfuerzo. De todas formas, Gayo ha indicado que, por su posición diferencial, Telefónica sería la operadora menos afectada por este posible movimiento, al igual que ocurrió con la llegada de MásMóvil.

El presidente de Telefónica España ha insistido en que tanto en España como en el resto de Europa el número de operadores no es el mejor para acometer las fuertes inversiones necesarias en infraestructuras y ha reclamado que se establezca un equilibrio que permita la "competencia efectiva" al mismo tiempo que se favorecen las enormes inversiones que requiere el sector.