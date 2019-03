Santander refuerza el protagonismo del director de zona para vincular más al cliente

No cambia la operativa. De momento, las migraciones tecnológicas que se están produciendo en las oficinas del grupo en el norte de España se están llevando a cabo sin incidencias. De hecho, según explican fuentes sindicales, el cliente prácticamente no detecta si su sucursal de Popular ha migrado o no a la plataforma de Santander, ya que el usuario no tiene que hacer ningún cambio, como tampoco se cambian sus productos.