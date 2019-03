Catalán (AC): “A Minor le viene grande la compra de NH. La partida volverá a la mesa”

El DNI de Antonio Catalán (Corella, 1948) apunta a que ya tendría que estar jubilado, pero el empresario hotelero descarta cualquier posibilidad de retiro. Lo ha sido todo en su sector (fundó NH, la vendió, fundó AC y ahora es el único socio extranjero de Marriott) y pretende seguir dando guerra durante más tiempo. “Me moriré siendo presidente de AC Hotels by Marriott y no aspiro a otra batalla”, recalca en una entrevista con Cinco Días. Conocido votante del PSOE, enemigo acérrimo de la reforma laboral y defensor de la subida de salarios, Catalán considera que España debe apostar por un turismo que priorice el gasto frente a las llegadas. “Prefiero la mitad de turistas que gasten el doble.

Han pasado nueve años de la alianza entre AC y Marriot. ¿Cuál es el estado actual de la relación? ¿Qué previsiones de aperturas maneja?

La alianza con Marriott va fantásticamente bien. Tenemos firmados 265 hoteles. Se abre uno cada semana. Estamos ya en Asia, África y en EE UU. Para nosotros es un sueño ser el único socio que tiene el primer grupo hotelero del mundo. Tenemos una relación muy cordial y no tenemos ninguna queja: ellos se han acostumbrado a hacer las cosas más rápido y yo a frenar un poquito. Estamos en un punto de equilibrio. Yo me siento Marriott al 100%. Me moriré siendo presidente de AC by Marriot y no aspiro a otra batalla. También es verdad que la marca AC es la que más beneficio operativo tiene de todas las de Marriott.

Usted vaticinaba hace unos años que el proceso de concentración de las cadenas hoteleras es inexorable en todo el mundo. ¿Sigue pensándolo? ¿Cómo cree que va a ser ese proceso?

El proceso de concentración de los hoteles es imparable. Van a quedar pocas cadenas hoteleras muy grandes. Lo que pasa es que el concepto en cada país es diferente. En EE UU el negocio se está concentrando en pocas manos a mucha velocidad. En España el concepto es diferente: a los que les va bien, siguen aguantando y no apuestan por crecer. Los que sí lo están entendiendo son las segundas generaciones que sustituyen a los fundadores del negocio: ven que hace falta marca internacional, que hay que meter 40 millones de inversión y hay que conseguir que el precio suba. Como gestores de hoteles, los españoles somos los mejores del mundo; ahora vendiendo, somos de los peores. El director comercial del 80% de los hoteles en España se llama Booking.

Marriott fue una de las primeras cadenas en operar apartamentos turísticos en el mundo. ¿Qué opinión tiene respecto a este fenómeno? ¿AC está interesada en ese negocio?

Estamos a punto de abrir cinco apartamentos turísticos en Sevilla. Los apartamentos turísticos son los sitios adecuados para la gente joven con hijos pequeños y tienen que ser edificios completos, de uso hotelero exclusivo y gestionados por profesionales. Lo de la economía colaborativa que propugnan compañías como Airbnb no es tal. Mis padres iban de vacaciones y alquilaban habitaciones con derecho a cocina para pagar menos y los caseros se sacaban un dinero extra. Lo de Airbnb no tiene nada que ver con ese modelo. Creo que la disputa con esa plataforma se arreglará con regulación.

Usted fundó NH, la vendió y vaticinó que no saldría adelante la operación con Barceló. ¿Qué opinión le merece la OPA de Minor?

La opa sobre NH le viene grande a Minor por todos los lados. Y creo que esa partida va a volver a la mesa. Pagaron 6,4 euros por acción por hacerse con NH y ahora la acción está en el entorno de los 5 euros. Cuando dije lo de Barceló, me llamó Simon Pedro y me preguntó porqué lo había dicho. La conclusión estaba clara: Barceló estaba interesada en comprar la compañía, pero los ejecutivos iban a ser despedidos al día siguiente. Por eso dije que no iba a salir adelante.

España ha encadenado siete años seguidos de récords mundiales de llegadas de turistas. ¿Qué reflexión le surge a partir de esto?

Un país es como una cadena hotelera. Lo importante es la ocupación y el precio medio. Prefiero la mitad de turistas si me pagan el doble. En España no hay situación límite: Barcelona cobra precios muy altos cuando hay mucha demanda. De lo que me quejo es que tenemos capacidad para tirar de los precios hacia arriba y no lo hacemos. En EE UU, nuestro hotel más barato está en Kansas City y una habitación cuesta 150 dólares. La demanda que está cayendo en España está prestada de Túnez, Egipto o Turquía. Son los de la banda baja de gasto y eso se nota en que ahora el gasto medio es mayor. No le veo más problema a que haya turistas de más calidad.

La inestabilidad política y social en Cataluña ha deteriorado las cuentas de las hoteleras y ha proyectado una imagen al exterior que ha puesto en solfa grandes eventos como el Word Mobile Congress. ¿Cree que la situación tiene solución?

Madrid y Valencia le podrían hacer un monumento a Puigdemont porque ha conseguido una desviación de turistas inédita desde Barcelona. Hemos tenido hoteles en Madrid con un 50% más de ocupación. En cuanto se complicó la cosa en Barcelona, la gente se fue a otro sitio. Y eso es un peligro si sucede en casos como el Mobile. Que la alcaldesa o el presidente de la Comunidad no lo apoyen no tiene sentido. Cataluña se está suicidando de forma progresiva. El turismo de lujo es el que antes ha cambiado de sitio. Antes un ataque terrorista tenía un impacto directo en la llegada de turistas y ahora mismo tiene un efecto muy pequeño: París tiene un montón de atentados y la gente sigue yendo. En Cataluña hubo atentados y al gente sigue yendo. Salvo que estés en guerra, la gente quiere hacer turismo. Ya hay turistas yendo a Egipto a Turquía. Lo que está perdiendo España es el perfil del turista barato. Ahora un chaval inglés de 25 años tiene dos alternativas: ir a Baleares por 1.500 una semana o ir por 500 a Turquía. Al final no sabe ni donde va. Solo le importa que haya playa, discotecas y tías.

España afronta en abril unas elecciones generales, con un parlamento muy fragmentado y sin mayorías absolutas claras. ¿Cuál considera que sería el mejor escenario ?

No soy sospechoso de votar al PP, ni tampoco a Podemos. Me gustaría un gobierno transversal entre Ciudadanos en el centro y PSOE en la izquierda. Pero gobernar es muy complicado: cuando ganas 15.000 euros las cosas las ves por la izquierda y cuando ganas 1.500 las ves por la derecha. Lo que hay es una desafección a los políticos similar a la de Italia. En España todavía no nos hemos acostumbrado a que no va a haber mayorías absolutas en el futuro y que va a ser obligatorio pactar para gobernar. Eso sí al que le toque gobernar le van a tocar varios marrones importantes como las pensiones o Cataluña.

Usted ha sido muy crítico con los impuestos al turismo, especialmente con las tasas turísticas

Cuando voy a un país y tengo que pagar por salir, es que estoy en Latinoamérica o en países del tercer mundo. Lo que ocurre es que la gente se ha acostumbrado y les da igual pagar otra línea más.