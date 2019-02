Ibex en directo: China y el fracaso de la cumbre de Kim y Trump lastran los mercados

Nuño Rodrigo

Donald Tusk se reunirá con Theresa May este domingo

Los líderes europeos no firmarán el acuerdo para la salida del Brexit este fin de semana en la cumbre euro árabe que se celebra en Egipto, según fuentes europeas citadas por Reuters. No obstante, el presidente del consejo europeo Donald Tusk sí prevé una reunión con Theresa May en la tarde del domingo. La cumbre se celebra en Sharm el Sheij durante sábado y domingo.