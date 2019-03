Cinco carnavales y un solo objetivo: ¡pasárselo bien!

Al son de tambores o a ritmo de samba; entre risas, con la cara pintada o detrás de una máscara; sofisticados o canallas; callejeros y fuera de temporada. ¡Llega el carnaval! Más tarde que otros años, porque la Cuaresma cristiana marca el calendario para ponerse el disfraz y salir de charanga.

Hoy comienza oficialmente el carnaval, que se prolongará hasta el día 6, Miércoles de Ceniza, que señala el inicio de la Cuaresma, es decir, 40 días antes del Jueves Santo, que será el próximo 18 de abril.

Lo más de lo más

Río de Janeiro es, sin duda, el carnaval de carnavales. Es el más excesivo, el más grande del mundo, el más variopinto, el más carnal y el que atrae a más turistas. El espectáculo lo ponen las escuelas de samba, con sus fantasías, carros alegóricos y trajes imposibles que desfilan en el sambódromo y que compiten por ser la mejor, y la pasión, los miles de aficionados que jalean incansables a sus favoritas.

Al ritmo de la samba o al son del calipso, cruzando el Atlántico o sin salir de casa, el mundo se disfraza y se va de fiesta

Un plus. Puede participar en alguno de los desfiles que se organizan para los turistas, pero debe comprar su propio disfraz (entre 150 y 300 euros). Iberia tiene vuelo directo desde Madrid por 1.021 euros. El cinco estrellas Rio Othon Palace, en la playa de Copacabana, es ideal para relajarse, descansar y disfrutar de las vistas al pico de Pan de Azúcar. Desde 120 euros por noche.

Exóticos

El carnaval de Trinidad y Tobago es uno de los más animados del mundo, no en vano los locales, sin complejos, lo consideran the greatest show on ­Earth, algo así como el mayor espectáculo de la Tierra. Al igual que en el de Río, no faltan los colores brillantes y las plumas, mucho cuerpo al aire y mucho ritmo, pero al son del Caribe. La celebración más importante está en la capital, Puerto España. Las bandas de soca y steelpan –diferentes ritmos musicales– desfilan para deleite del público, que celebra su fiesta particular entre tragos de ron.

Nos gusta. El rey del calipso. Es uno de los eventos más esperados del carnaval y ser coronado, un honor. El calipso es un ritmo creado por los esclavos africanos para comunicarse entre ellos y burlarse de sus amos. Vuelos desde 1.064 euros en Rumbo.es.

Desfile típico de carnaval en un sambódromo de Río de Janeiro. Getty Images

En casa

En España, los carnavales más famosos son los de Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Al de la ciudad andaluza lo contemplan seis siglos de historia y cada año la Tacita de Plata se convierte en un gran escenario al aire libre donde la gente es la auténtica protagonista porque llega don Carnal. Los barrios históricos, y en especial La Viña, acaparan parte de una celebración en la que las coplas, la gastronomía y las risas son el alma de la fiesta.

Lo mejor. Cuartetos, chirigotas, comparsas y coros compiten en clave de humor en la final en el Gran Teatro Falla. Sea quien sea el ganador el espectáculo, las carcajadas son seguras.

La fiesta de la carne en la capital grancanaria se camufló como fiestas de invierno para burlar la censura de la dictadura franquista. Hoy atrae a miles de turistas al abrigo de su sol.

La diferencia. La Gala de la Reina, la Gala Drag Queen y el Gran Desfile son sus platos fuertes. La temática de este año está dedicada a pasar Una noche en Río, rindiendo homenaje a la fiesta carioca.

Fuera de temporada

Si no le importa esperar y limitarse a un fin de semana de carnaval, su sitio está en el elegante barrio londinense de Notting Hill. Este carnaval, que se celebra del 24 al 26 de agosto, está dedicado a las tradiciones británicas en las Indias Occidentales. Música y actuaciones en vivo en cinco escenarios: Masquerade, Sound Systems, Steeldrum Bands, Calypso y Soca.

Imprescindible. Para no perderse ningún evento y moverse por el barrio, lo mejor es descargarse la aplicación Notting Hill Carnival.