Ibex 35, en directo: la Bolsa española se desmarca de las caídas en Europa gracias a la banca

Nuño Rodrigo

Arabia Saudí desmiente que el príncipe bin Salman vaya a comprar el Manchester United

Mohamed bin Salman, hombre fuerte de Arabia Saudí, no está pensando en comprar el Manchester United, según declaraciones del ministro portavoz de Riad, que desmienten una información publicada por The Sun. De acuerdo con el reino, solo se ha producido una reunión entre representantes del fondo soberano saudí y el equipo de cara a un patrocinio. La operación, según The Sun, ascendería a 3.800 millones de euros.