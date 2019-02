El taxi da la batalla en Valencia mientras las VTC llevan el 'decreto Ábalos' a Bruselas

La guerra entre el taxi y los VTC se mantiene viva y repartida por diferentes autonomías. Este jueves, los taxistas de Valencia se concentraron con sus vehículos en el centro de esa ciudad para protestar por el decreto que el gobierno regional prepara para regular el sector de los vehículos de alquiler con conductor. El sector del taxi calificó de “insuficiente” la propuesta de que, al igual que en Cataluña, los VTC se contraten con una antelación mínima de 15 minutos. Ellos piden que el plazo sea de una hora para "lograr una verdadera diferenciación entre ambos servicios", dijeron.

En Andalucía, la Consejería de Fomento se ha comprometido, por su parte, ante los taxistas andaluces a presentar en los próximos días una propuesta de regulación para los VTC “en base a la fórmula de la precontratación”, según un comunicado de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT). Según la nota remitida, en 48 horas, los responsables de Fomento explicarán el plazo en el que se comprometen a entregar un documento detallado con su propuesta.

La FAAT añadió que han aceptado el nuevo margen de tiempo solicitado por la Consejería, “dado que el Gobierno andaluz acaba de tomar posesión y el director general de Movilidad, Mario Muñoz. Atanez, apenas lleva ocho días en el cargo”. Pero, fuentes del taxi aseguraron a CincoDías que no creen que Andalucía vaya a aprobar dicha regulación hasta “no ver qué dice el PP a nivel nacional y haya elecciones”.

En este sentido, la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, ha señalado hoy que no regulará los VTC hasta que no se haya tramitado el decreto como proyecto de ley en el Congreso. Confía, dice, en que los grupos parlamentarios sean "capaces" de volver a la etapa anterior a la aprobación del decreto-ley, porque "este decreto no solamente no soluciona nada sino que genera más problemas".

La Junta de Andalucía sí avanzó por boca del viceconsejero de Fomento, Jaime Raynaud, que trabaja también en una nueva regulación del taxi que permitirá el taxi compartido y las tarifas cerradas cuando hay precontratación del servicio. Unas medidas que también se prevén aprobar en Madrid.

Por el lado de los VTC, Eduardo Martín, presidente de la patronal Unauto, transmitió ayer a las autoridades europeas su rechazo al decreto del Ministerio de Fomento, que ha dejado en manos de las comunidades la regulación de los VTC, y al decreto catalán, que “ha expulsado” a las empresas VTC de Barcelona. Bruselas se ha comprometido a estudiar el tema para analizar si va en contra del libre mercado y la libre competencia.

Martín se reunión con Kristian Hedberg, subjefe de gabinete de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Coordinación de Políticas de Pyme. "Nos tranquiliza que la Comisión Europea se haya sentado con nosotros a escucharnos y que comparta nuestra preocupación por las últimas regulaciones aprobadas para limitar nuestra actividad y perpetuar el monopolio del taxi", añadió Martín.

Fomento prevé poner en marcha el próximo 1 de marzo el registro online al que los VTC estarán obligados a notificar todos los trayectos de transporte que realicen, según informaron a Europa Press en fuentes oficiales. No obstante, el registro, que durante este mes de febrero ha estado "en modo de preproducción", tendrá una labor sólo informativa durante los dos primeros meses.

Así, no será hasta el 2 de mayo cuando permita iniciar los eventuales procedimientos sancionadores en el caso de que detecte infracciones por parte de las VTCs, según las mismas fuentes. El registro se pone en marcha en virtud del Real Decreto aprobado por el anterior Gobierno en diciembre de 2017, el que también prohibió a los titulares de licencias de VTC venderlas en los dos años posteriores a su consecución.