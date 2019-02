Por San Valentin ¡no te cases pero... embárcate!

La vuelta al mundo en 100 días. ¿Qué crucerista no ha soñado con dar la vuelta al mundo? Una aventura única y apasionante que le ofrece Cunard a bordo de su mítico transatlántico Queen Mary 2. Una travesía de 100 días con todo el estilo y el glamur de épocas pasadas y con las comodidades del siglo XXI.

Durante la navegación podrá disfrutar del spa, teatro, conciertos, pista de baile y del único planetario en el mar. Si tiene tiempo y dinero, este crucero de lujo recalará en 36 puertos de 25 países. Salidas el 10 de enero de 2020. Desde 16.263 euros en Viajes El Corte Inglés.

Dos por uno para celebrar el mejor San Valentín a bordo

Ya lo decía la célebre sintonía de la no menos famosa serie de los ochenta Vacaciones en el mar (The love boat, en inglés): “Love, exciting and new. Come aboard. We’re expecting you... Let it flow”. Algo así como que “el amor es emocionante y nuevo. Suba a bordo. Le estamos esperando... ¡Que fluya!”.

MSC también quiere que el amor fluya en sus cruceros. Con motivo de San Valentín, la naviera italiana lanza MSC in love, una romántica iniciativa con la que el segundo pasajero del camarote podrá viajar gratis para reservas hasta el 28 de febrero en una selección de itinerarios y salidas. Entre ellos, al Caribe.

A bordo del MSC Divina, podrá escoger rutas de entre 4 y 12 días desde 378 euros, para salidas entre el 6 de diciembre de 2019 y el 13 de marzo de 2020. Si prefiere destinos más exóticos, como los Emiratos Árabes, su barco es el MSC Bellissima. Cruceros de entre 8 y 15 días por Abu Dabi, Omán o Dubái. Disponibles desde 1.358 euros. Consulte salidas y reservas en Msccruceros.es.

Rumbo al norte explorando las increíbles costas noruegas

La naturaleza salvaje y los espectaculares paisajes son el leitmotiv de este crucero de diez días por las costas noruegas, que combina la navegación en el Expreso del Litoral con excursiones a los fantásticos fiordos Aurland y Naeroy y visitas y excursiones a Oslo y Bergen, Cabo Norte, las islas Vesterålen y Lofoten, el cruce del Círculo Polar Ártico y Trondheim. Salidas en junio, julio y agosto. Desde 4.655 euros, con vuelos, en Hurtigruten.es.

De Hawái a la Polinesia, la conquista de los mares del sur

Si sueña con los míticos mares del sur, el Norwegian Jewel es su barco. Norwegian Cruise Line (NCL) ofrece rutas de entre 10 y 16 días por el archipiélago de Hawái y la Polinesia Francesa, donde podrá tumbarse al sol en alguna de las playas más bonitas del mundo o disfrutar de la romántica isla de Bora Bora. Desde 1.259 euros en camarote interior y 7.079 si elige la exclusividad de la clase The Haven. Más precios y salidas en NCL.com.

Elija su nave, diseñe su ruta y leve anclas como el gran capitán

Para quienes les encanta surcar los mares, pero huyen de los cruceros multitudinarios, lo mejor es alquilar un barco y levar anclas. Compañías como Click and Boat o Nautal alquilan goletas, el barco de moda, pero también yates, veleros o catamaranes, para navegar con familia o amigos en más de 25 países. Entre 100 y 15.000 euros diarios, dependiendo del tipo de barco, el número de pasajeros o el servicio de un patrón.

La oferta 763 euros cuesta el paquete de Royal Caribbean a las islas Bermudas. Una ruta de 6 días y 5 noches en el Anthem of the Seas, con salida desde Cape Liberty (Nueva York), para perderse en playas de arena blanca y arrecifes de coral llenos de peces de colores. Salidas el 4 y el 18 de mayo. El precio es en camarote interior y no incluye vuelo en Royalcaribbean.es.

Pistas gastronómicas

Gastrocruceros para los más comidistas con platos de autor y...

El chef Ramón Freixa.

Dos estrellas Michelin, las del chef Ramón Freixa, tienen algunos menús de la oferta gastronómica de MSC Cruceros. Platos y tapas con acento mediterráneo, que caracterizan al restaurador español y que se pueden degustar en toda la flota. MSC acaba de estrenar un crucero gastronómico por el Mediterráneo para sus pasajeros más comidistas.

...Enocruceros de lujo, con catas y visitas a viñedos

Lawrence d’Almeida.

De la mano de Lawrence d’Almeida, Wine Ambassador de Silversea, la naviera de lujo incorpora una selección de 160 vinos, la mayor colección de caldos a bordo. Desde mayo podrá realizar enocruceros en el Silver Cloud o el Silver Whisper, con catas y excursiones a viñedos de Oporto, Burdeos, Galicia y otros. Desde 6.700 euros.