La falta de chips de Intel castiga las ventas de PC en España

Los fabricantes de PC no han vivido un buen cierre de año en España y tampoco prevén tener un buen arranque de ejercicio. Según la consultora IDC, las ventas de ordenadores personales cayeron un 3,9% en el último trimestre de 2018 (un 2,9% en el conjunto del año), hasta 913.000 unidades. Varios fabricantes consultados por CincoDías aseguran que esta caída no corresponde a la “realidad del mercado” sino a “la situación problemática” que atraviesa Intel, que ha derivado en una “falta de disponibilidad” de CPU y chipset, y por tanto, de equipos. Descontando este problema, dicen, el negocio habría quedado plano o en positivo.

Las ventas de PC a empresas cayeron algo más (un 4,1%) que en consumo (3,8%) en el último trimestre del año porque ese mercado se vio “más impactado” por la falta de suministro. Según las mismas fuentes, este hecho impidió a los fabricantes aprovechar las oportunidades que surgen en el segmento profesional con el cierre de presupuestos de final de año, especialmente en el sector público, y aquellas que surgen ligadas a la necesidad de las empresas de invertir en tecnología para innovar y elevar su seguridad y pasar a Windows 10 (ante el fin de soporte de Windows 7) y a nuevas generaciones de chips.

En el mercado de consumo, las ventas también sufrieron “la crisis” de Intel, según los fabricantes de PC. “Para solventar sus problemas de fabricación, han dado prioridad a los chips que equipan los ordenadores de gama más alta, y ello ha condicionado nuestra oferta al mercado. Los proveedores de ordenadores explican que eso se tradujo en que no han podido cubrir los modelos de precio bajo, impactando en el volumen de unidades vendidas, “pues había consumidores dispuestos a comprar equipos con puntos de precio menores”.

En consumo, donde el mercado cae un 5,7% en el conjunto del año, HP recuperó la primera posición en el último trimestre, dando de nuevo el sorpasso a Lenovo, según IDC. En el ejercicio completo, HP sigue líder, con una cuota del 37%, seguido de la compañía china, con un 26%. El top 5 se completa con Acer (8,8%), Apple (8,2%) y Dell (6,8%). Solo tres de las grandes compañías subieron su cuota de mercado frente al año anterior: HP subió 3,5 puntos, Lenovo 1,5 y Dell, 1,6. Otras dos, MSI y Huawei también elevaron su participación, aunque solo 0,3 puntos.

Fuentes del mercado aseguran que Dell, que recientemente volvió a Bolsa, “tiene la ambición de recuperar el terreno perdido, aunque su cifra de ventas en términos absolutos aún es pequeña” frente a los dos líderes. Acer y Apple quedaron prácticamente igual en participación de mercado frente a 2017 y Asus, que ha dejado prácticamente el mercado de volumen para poner foco en los productos de más alta gama y sobre todo de gaming, retrocedió 5,1 puntos.

Según GFK, que mide las ventas del retail al consumidor final, la comercialización de PC en España en 2018 cayó un 2,5% en unidades, y el retroceso fue mayor en diciembre (un 5,6%). El dato muestra una mala campaña de Navidad, a la que penaliza el Black Friday, aunque las ventas en noviembre apenas subieron un 0,4%. Por el contrario, el mercado creció ligeramente en facturación en 2018, un 0,4%, pese a que en diciembre cayeron un 4,6%. GFK también muestra que las compras online siguen creciendo y ya suponen el 30,4% frente al 24,8% de 2017.

Para el primer trimestre del año, las previsiones no son buenas. Los fabricantes de PC aseguran que los problemas de Intel continuarán previsiblemente hasta el tercer trimestre de 2019. “Si no cambia la foto, y estamos a febrero y no ha ocurrido, seguiremos perdiendo oportunidades, en empresas, donde sí debería haber crecimiento, y en consumo”. El sector reclama a Intel suficiente disponibilidad de chips para cubrir toda la demanda de los fabricantes. El gigante de los chips se ha visto obligado a retrasar el lanzamiento de sus primeros chips con tecnología de 10 nanómetros hasta este año, lo que habría elevado la demanda de sus chips de 8ª generación con tecnología de 14 nanómetros.