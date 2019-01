Juncker responde a Theresa May: “Bruselas no negociará el Brexit”

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, subrayó hoy que el acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE) no se renegociará, después de que el Parlamento británico pidiera a la primera ministra, Theresa May, renegociar la salvaguarda irlandesa.

"El acuerdo de retirada sigue siendo el mejor y único acuerdo posible. La Unión Europea dijo eso en noviembre, lo dijimos en diciembre, lo dijimos tras el primer voto significativo en la Cámara de los Comunes en enero", declaró el responsable del Ejecutivo comunitario en el pleno de la Eurocámara.

"El debate y votos en la Cámara de los Comunes ayer no cambian eso. El acuerdo de retirada no será renegociado", añadió.

Según Juncker, tanto Londres como Bruselas han subrayado que no desean la vuelta a una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, y no quieren regresar a "tiempos más oscuros" del pasado.

En ese sentido, insistió en que es necesaria una "red de seguridad" para evitar ese "riesgo", en referencia a la salvaguarda irlandesa.

"No tenemos incentivos, ni deseos de usar la red de seguridad, pero al mismo tiempo, ninguna red de seguridad puede ser realmente segura si puede ser simplemente retirada en cualquier momento", explicó, y a continuación destacó que la frontera irlandesa es también la de la UE, así como "la prioridad" del club comunitario.

Tras el debate de este martes en el Parlamento de Westminster, dijo, se sabe que los Comunes están "en contra de muchas cosas", como un "brexit" sin acuerdo o la salvaguarda irlandesa, pero los Veintisiete todavía no saben "exactamente a favor de qué está la Cámara de los Comunes". Resaltó además que el voto de ayer en Londres "ha incrementado el riesgo de una retirada desordenada del Reino Unido".

"Debemos seguir haciendo todo para prepararnos para todos los escenarios, incluido el peor", afirmó, si bien manifestó su creencia de que un acuerdo con el Reino Unido será posible, de modo que se pueda avanzar hacia la futura asociación con el país cuando ya no sea Estado miembro de la UE.

El negociador jefe de la Unión para el "brexit", Michel Barnier, también rechazó renegociar el acuerdo de retirada pactado con Londres y criticó a la primera ministra británica, Theresa May, después de que ayer "por primera vez haya abogado abiertamente por reabrir el acuerdo de retirada".

"Incluso antes del voto, al intervenir al final de la tarde, tomó distancia con respecto al acuerdo que ella misma había negociado y sobre el que nos habíamos puesto de acuerdo", lamentó, en referencia a la enmienda apoyada por May que exige sustituir la salvaguarda irlandesa por "arreglos alternativos".

Sin embargo, Barnier apuntó que esos remedios alternativos "no han sido definidos en ningún momento".

"Al mismo tiempo, la Cámara de los Comunes ha rechazado el escenario de una retirada sin acuerdo sin dar ninguna precisión sobre el modo de evitarlo", comentó.

Sobre la salvaguarda irlandesa, precisó que no es "dogmatismo, sino una solución realista" que se ha buscado durante la negociación "para los problemas creados ,en particular pero no solo, en Irlanda por el 'brexit'".

La Cámara de los Comunes aprobó, por 317 votos a favor y 301 en contra, una enmienda no vinculante que pide al Gobierno renegociar con Bruselas una solución alternativa para la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, uno de los principales obstáculos que bloquean el proceso de ratificación en Londres