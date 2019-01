Seis consejos de las gestoras para invertir en deuda y blindarse de las pérdidas

La deuda bancaria ha sido uno de los activos que más interés ha despertado entre los gestores en los últimos años. Pero que tenga atractivo no significa que sea una opción ganadora y eso fue lo que pasó en 2018. A pesar de los esfuerzos de solvencia realizados por las entidades, esto no impidió que la deuda subordinada bancaria recibiera las embestidas del mercado. De cara a 2019 los expertos creen que esta estrategia puede dar alguna que otra alegría y aunque es cierto que no se espera que sea este un año de rentabilidades atractivas, al menos que las ganancias de estos activos ayuden a cerrar el año en positivo y permitan cubrir los costes de los fondos.

En Trea AM orientan el 30% de la cartera de renta fija a los activos financieros. Mutuactivos, el brazo inversor del grupo Mutua Madrileña, da un paso más allá y hacen de la inversión en deuda bancaria el activo estrella de este ejercicio. Eso es lo que se desprende de la presentación realizada esta semana cuando anunciaron el lanzamiento de Mutuafondo Subordinados III con el que esperan lograr retornos anuales de entre el 5% y el 6% a través de la inversión en bonos convertibles contingentes con sesgo Europa y muy especialmente orientado a entidades españolas. Con los vehículos previos (Subordinados I y II) han alcanzado retornos anuales del 5,37% y del 4,38% respectivamente.