El decreto ley de vivienda caerá ante el rechazo de Podemos

El Real Decreto ley sobre medidas urgentes en materia de vivienda, que amplía el plazo de prórroga de los contratos de alquiler a cinco años, decaerá este martes ante la falta de apoyo de Unidos Podemos, que ha anunciado esta mañana que votará en contra, al igual que el PP, Ciudadanos y ERC. Hasta el momento, solo será apoyado por el PNV y el PdCAT.

El rechazo de la formación morada -confirmado por su portavoz, Irene Montero, en los pasillos del Congreso- se produce por la decisión del Gobierno de no incluir en esta normativa la limitación de los precios de los alquileres, una medida que formaba parte del acuerdo presupuestario entre Podemos el Ejecutivo. Otra de las medidas que incluye el decreto es la limitación a dos mensualidades de la fianza que se podrá exigir a los arrendatarios, así como que el arrendador, en el caso de ser una persona jurídica, deba asumir los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.

Durante su intervención en la Cámara, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha señalado que la norma de hoy es "un primer paso" y que "tendrá que ir acompañada de medidas adicionales, "en las que trabaja el Gobierno", por lo que ha vuelto a abogar por un pacto de Estado por la vivienda. Ante el previsible rechazo de Unidos Podemos, el ministro ha advertido que el real decreto constituye "una oportunidad que no podemos perder" que "trata de dar respuesta política urgente al mercado de vivienda en España y frena la reforma de 2013 que estimuló subidas desorbitadas de los precios".

Si se confirma el rechazo de Podemos, el decreto no superará la votación de su convalidación, por lo que la norma dejará de estar en vigor y el Gobierno deberá aprobar un nuevo decreto. De no salir adelante el texto, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha afirmado que dentro de 15 días podría presentar un nuevo Decreto de medidas complementarias sobre alquiler. "Desde luego, si no es hoy será dentro de 15 días pero sacaremos medidas que beneficien a esas 6 millones de personas", ha afirmado la portavoz.

Durante el debate, la diputada de En Comú Podem y responsable de vivienda, Lucía Martín, se ha mostrado confiada en que Fomento presente un nuevo decreto "en breve" y ha asegurado que en los últimos días se ha avanzado "más en dos tardes que en dos meses". Martín ha añadido en que el voto en contra de Unidos Podemos "no busca humillarles, ni hacerles daño, ni deshacer el espíritu de la moción de censura, sino que es un acto para exigir medidas valientes que protejan a la mayoría de la ciudadanía".

Otros siete decretos-ley pendientes de convalidación

Al debate sobre el decreto de vivienda seguirá el de otros siete decretos restantes, entre los que destacan el que contempla una subida de las pensiones generales un 1,6% y un 3% las mínimas y no contributivas. Este real decreto ley será el último que se votará.

Anteriormente, el Congreso debatirá, luego del decreto de vivienda, el decreto por el que se dotan al Banco de España, la comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de un catálogo de herramientas "macropudenciales" para que garanticen la estabilidad del sistema financiero.

A continuación, se deliberará sobre el decreto que declara las prestaciones por maternidad y paternidad exentas de IRPF y que permitirá que aquellas personas a las que se les aplicó el cargo entre 2014 y 2018 puedan solicitar su devolución.

Posteriormente, se tratarán tres Decretos-Leyes aprobados en Consejo de Ministros del 21 de Diciembre. Por un lado, el decreto cuyo objetivo es incorporar al ordenamiento jurídico interno directivas comunitarias pendientes de transposición en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, y cerrar así los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea.

Por otra parte, se someterá a debate y votación el decreto por el que se aprueba un incremento retributivo del sector público establece un marco plurianual que se extiende entre los años 2018 a 2020, en el que se prevé un incremento salarial fijo, más un porcentaje adicional de incremento ligado al crecimiento de la economía.

También, y antes del decreto sobre el aumento de las pensiones, se decidirá sobre el decreto de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras dando respuesta a la decisión tomada en 2010 por el Consejo Europeo, que obliga el cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018. Por último, se debatirá sobre el decreto de medidas urgentes sobre la creación artística y cinematográfica.