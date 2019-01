La incertidumbre política y económica centrará un Davos con grandes ausencias

Un año más, la élite política y económica mundial se reúne en la ciudad suiza de Davos. Sin embargo, el Foro Económico Mundial de 2019 no va a ser como el de años anteriores, pues tendrá una de las menores presencias de líderes políticos de los últimos años a pesar de que las múltiples tensiones geopolíticas que tienen en vilo al mundo la harían más necesaria que nunca.

En esta ocasión, de forma excepcional, no estarán presentes el presidente de EE UU, Donald Trump, ni la delegación representante del país debido a la parálisis administrativa en Washington desde el pasado 22 de diciembre. Tampoco asistirá el presidente de Francia, Emmanuel Macron, por la crisis de los chalecos amarillos que vive el país galo, ni la premier británica, Theresa May, que busca negociar un acuerdo con el Parlamento británico, que sea a su vez aceptado por Bruselas, para la salida de Reino Unido de la Unión Europea el próximo 29 de marzo. No acudirán tampoco los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; de China, Xi Jinping; o México, Andrés Manuel López Obrador.

De los más de 3.000 participantes en el foro, solo 65 serán jefes de Estado. Entre ellos ,el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la canciller alemana, Angela Merkel, que acudirán en representación de Europa.

Bajo el título Globalización 4.0: Cómo diseñar una arquitectura global en tiempos de la cuarta revolución industrial, los encuentros de este año tratarán de encontrar nuevos modelos para lograr la paz, la inclusión y la sostenibilidad que se adapten a un mundo en el que cada vez es más necesaria una mayor integración global y donde los actuales modelos de gobernanza intentan lograr una acción coordinada de todas las potencias mundiales.

"Esta cuarta ola de globalización necesita estar centrada en las personas, ser inclusiva y sostenible. Estamos entrando un periodo de profunda inestabilidad global debido a los cambios introducidos por la Cuarta Revolución Industrial y la realineación de las potencias geoeconómicas y geopolíticas", afirmó Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial.

El cambio climático también será uno de los grandes temas abordados en Davos. Debido a la ausencia de Trump, la postura más escéptica respecto al Acuerdo de París no estará presente. Sin embargo, el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, relevará a Trump en este sentido, pues amenaza con retirar a su país del Acuerdo.