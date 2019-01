Ryanair rebaja su estimación de beneficios para el conjunto del año

La aerolínea irlandesa Ryanair ha rebajado su estimación de beneficios para el conjunto del ejercicio fiscal de 2019 a un rango de entre 1.000 y 1.100 millones desde la horquilla anterior de 1.100 a 1.200 millones de euros. la acción responde en los primeros minutos de sesión con un descenso superior al 5% en la Bolsa de Dublín, hasta mínimos de diciembre de 2014.

La causa del recorte está en que el descenso en las tarifas de invierno va a ser superior a lo previsto, del 7% frente a la caída del 2% estimada anteriormente. La previsión de beneficios no incluye las pérdidas vinculadas a la aerolínea Laudamotion.

La compañía ha reconocido también que no descarta un recorte mayor de los beneficios a consecuencia del Brexit, cuyo desenlace aún no está claro y del que no se puede excluir una salida traumática de Reino Unido de la UE si no hay acuerdo antes del próximo 29 de marzo. Raynair cierra su ejercicio fiscal el 31 de marzo.

Pese al recorte de estimación de beneficio, Ryanair ha cerrado el año 2018 como líder europea por número de pasajeros, con 137 millones de viajeros y un incremento del 6,4% respecto a 2017. Este avance también se produce a pesar de los diversos conflictos laboral sucedidos en la compañía y de las huelgas que se han producido en los últimos meses.

El aumento del tráfico de pasajeros y la mejora en los costes no logran sin embargo compensar el efecto de unas tarifas inferiores a lo previsto. El presidente de la compañía Michael O’Leary ha declarado sentirse decepcionado con la menor estimación de beneficios. Ryanair ya rebajó su previsión de ganancias para 2019 el 12% el pasado octubre, con el argumento de los precios del petróleo y del conflicto laboral.