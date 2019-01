Los bancos pasarán del asesor robótico al ‘médico financiero’

Los gestores automatizados de inversión, los llamados robo advisors, son cada vez más populares en el mundo financiero. Según un informe de Accenture, hoy se estima que hay ya entre 96 y 126 de estos asesores robóticos en el mercado europeo gestionando en torno a 2,5 billones de euros; en España se multiplicó por cinco el patrimonio gestionado por ellos en 2017, según un informe de Deutsche Bank. Pero según Alfredo Ávila, director de Servicios Financieros de Accenture, los robo advisors actuales se están quedando obsoletos y empiezan a dar paso a una nueva generación, los llamados super robo, que gracias a la inteligencia artificial y a algoritmos más avanzados, son capaces de manejar todo lo que un gestor de planificación financiera gestiona: “No solo el activo sino también el cash y las deudas”.

Para Ávila, estos nuevos robot al servicio de los bancos y las fintech se comportarán como auténticos “médicos financieros”, pues asegura que son capaces de generar un escáner del cliente y determinar un diagnóstico financiero integral, manejando no solo el activo sino también el pasivo. “Vamos hacia nuevos modelos que se expanden desde la asignación de una cartera y su optimización [lo que hacen los robo advisors] a la prestación de servicios de asesoramiento sobre seguros, planes de pensiones, la gestión de la deuda y medios de pago”.

Ávila explica que se trata de que estos gestores robóticos, que nacieron en EE UU, suban un escalón más y ofrezcan una respuesta que cubra todas las necesidades de asesoramiento de los clientes. “Y para tener un asesoramiento completamente inteligente es imprescindible incorporar la inteligencia artificial, igual que lo es sumar a los super robo la potencia de un asistente digital [que se manejan por voz] si queremos facilitar una solución sencilla adaptada a las necesidades de todas las tipologías de clientes”, dice.

El especialista de Accenture está convencido de que con esta nueva herramienta la calidad del asesoramiento se elevará notablemente y con un coste marginal y habrá un componente de personalización muy elevado. “Piense que estos nuevos robots podrán llevar a cabo un diagnóstico global de sus clientes, no solo su perfil de inversión y su tolerancia al riesgo, sino también su capacidad para afrontar deudas a corto, medio y largo plazo, o su capacidad de liquidez. A partir de ese diagnóstico, nuestro médico financiero será capaz de gestionar y asesorar teniendo toda la información global del cliente y hasta de presentar la declaración de la renta de forma fiable”.

Ávila señala que en España prácticamente todos los bancos (BBVA, OpenBank, ING, Sabadell, Caixabank…) están ofreciendo ya robo advisors “tras el bocado que les ha ido dando las fintech, por optimización fiscal y por ganarse al cliente digital”, pero destaca que apenas hay un puñado de entidades financieras que estén utilizando o probando los nuevos super robo. Entre ellas están Credit Suisse, UBS y banco Sabadell.

El directivo de Accenture está convencido de que el oro del siglo XXI son los datos y que este siglo se va a significar por la confianza. “Los bancos necesitan recuperar la confianza de los clientes; convertirse en nuestros médicos financieros. Y con los nuevos super robo pueden conseguirlo porque estaremos digitalizando deseos, emociones, no solo patrimonio de los clientes, lo que permitirá entrar en nuevos modelos de negocio”.

Según Ávila, los robo advisors actuales solo tienen en cuenta criterios objetivos como el patrimonio del cliente, su aversión al riesgo o su capacidad de endeudamiento. Sin embargo, la nueva generación de gestores robóticos tendrán en cuenta también los objetivos o deseos del cliente (por ejemplo, que quieran que sus hijos vayan a la universidad o cambiarse de coche cada cinco años) y eso aporta el componente de personalización en el proceso de generación de la propuesta”.

Todo esto hará, concluye, que los bancos ofrezcan estos servicios a cualquier cliente, ya no solo a los grandes family office o a los que tienen sicav. “Podremos bajar estos servicios casi a la personalización masiva, al uno a uno. Ayudarán a todos los clientes a subirse a este tren de los servicios especializados de valor”.

¿Y qué papel juega Accenture en todo ello? “Nuestro objetivo no es lanzar un super robo, porque, a diferencia de los robo advisors que son más generalistas, aquí no será café para todos, pues cada entidad tiene un foco de cliente y ello les permitirá ofrecer un servicio diferenciado”. Por ejemplo, el BBVA ofrece un termómetro financiero que va analizando los gastos que tendrás en los próximos meses y si visualiza que no vas a tener suficientes ingresos te ofrece una financiación personalizada para atender esos pagos futuros. “Eso lo hacen porque cada vez te conocen más”, insiste Ávila, que cuenta cómo la consultora está ayudando a las entidades financieras a determinar nuevos modelos de negocio y a llevar a cabo la transformación que necesitan las organizaciones para orientarla hacia esos servicios cada vez más digitales y personalizados.